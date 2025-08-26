"Questa ricetta è poco appetitosa", valanga di critiche su Meghan Markle

Il suo programma With Love, Meghan non è ancora cominciato, eppure Meghan Markle è già stata sommersa di critiche per una sua ricetta. Un duro colpo per la duchessa di Sussex, sempre molto attenta alla reazione dei suoi follower. Elemento di biasimo sono state delle patate fritte cucinate dalla moglie del principe Harry. Secondo gli utenti di Instagram, il piatto non si è rivelato appetitoso.

With Love, Meghan, serie Netflix arrivata alla seconda stagione, mostra una Meghan inedita. Nei vari episodi, la duchessa invita amici e ospiti famosi nella sua tenuta in California, e dispensa consigli su cucina, giardinaggio e accoglienza. Le critiche, tuttavia, non sono mancate sin dal principio. La Markle tenta di dare un'idea di sé che non convince. Si pone come una donna affabile e ingegnosa, ma anche imperfetta, come tutti. Ma l'insieme appare a molti come troppo melenso e artefatto.

Per pubblicizzare la nuova stagione di With Love, Meghan, l'attrice ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. " Nuova stagione di With Love, Meghan il 26 agosto su Netflix" , è quanto si legge nel post. Oltre a ciò, la duchessa ha aggiunto anche una foto in cui si vedono delle patate affettate che stanno friggendo in padella. Nulla di particolare, dato che il programma della 44enne si basa anche sulla cucina. Il piatto proposto, tuttavia, non è stato giudicato abbastanza invitante, soprattutto per via del colore decisamente cianotico delle patate.

" Quelle sono delle chip? Non l'avrebbe mai indovinato ", è stato il commento di un utente. " Non è nuovo, eccitante o innovativo. Ho provato a fare le patatine con i miei figli 30 anni fa ", ha criticato un altro. " Beige. Nemmeno abbastanza sano per essere beige in realtà. Non è appetitoso ", ha aggiunto un terzo utente. E, ancora: " Ok, lo capisco che stanno ancora cuocendo e non sono dorati, ma... patatine fritte? Penso che possiamo fare tutti le patatine.

È questa e la pasta la portata delle sue abilità culinarie? Finora non ho visto nulla che abbia fatto che avrei voluto provare".

Chiaramente non ci sono state solo critiche. Meghan ha anche tantissimi fan che la seguono e non vedono l'ora di assistere alla nuova serie. Pare sia stato registrato anche uno speciale natalizio.