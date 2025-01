Aereo EasyJet per Londra dirottato a Bari: 16enne prova ad aprire il portellone in volo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bari del volo EasyJet EZY8556 partito da Antalya, in Turchia, e diretto all'aeroporto Gatwichk di Londra a causa di un'adolescente di 16 anni che avrebbe provato ad aprire il portellone con l'aereo in volo rompendone la maniglia e minacciando addirittura di accoltellare uno dei membri dell'equipaggio.

La dinamica dei fatti

Questa incredibile storia riportata dal The Sun ha alcuni testimoni oculari che hanno assistito a tutte le scene: come raccontato da una madre di 39 anni in compagnia della figlia 19enne che hanno parlato di un " volo infernale ", la giovane 16enne protagonista dei fatti avrebbe perso la pazienza perché accanto a lei sedeva una bambina di 10 anni colpita da un forte attacco di tosse. Dopo aver chiesto di provare a smettere, la bambina sarebbe andata nel bagno dell'aereo per provare a trovare una soluzione.

L'attacco d'ira

È da questo momento in poi che la situazione precipita: la giovane di 16 anni avrebbe intimato alla più piccola di non uscire dal bagno dicendo frasi come " toglitelo dalla testa " secondo il racconto di queste testimoni al tabloid inglese. A quel punto sarebbe intervenuta la madre della bambina di 10 anni ma l'adolescente non si è fermata nemmeno di fronte a una persona più grande iniziando a urlarle in faccia, tant'è che i membri dell'equipaggio, per provare a calmare gli animi, hanno accompagnato madre e figlia nella zona anteriore dell'aereo.

La tentata apertura del portellone

Nonostante tutto, la giovane di 16 anni ha completamente perso la testa: avrebbe insultato i membri dell'equipaggio tentando di aprire uno dei portelloni dell'aereo EasyJet ma rompendone la maniglia. " I membri dell'equipaggio l'hanno tirata via e l'hanno trattenuta, uno di loro ha cercato di calmarla" . Niente da fare, addirittura la ragazza avrebbe iniziato a urlare minacciando di accoltellare qualcuno dell'equipaggio. " Tutto questo accadeva a metà aereo, mentre cercavano di allontanarla dalla porta. Ero davanti e lei ed è corsa giù per l'aereo", ha raccontato una testimone.

Ma non è finita qui: sempre più nervosa, l'adolescente avrebbe anche lanciato le sue scarpe vero alcuni passeggeri costringendoli ad alzarsi dai loro posti. Il caso, insomma, fin quando l'equipaggio non è riuscita a far calmare e sedere questa ragazza. In ogni caso, agli altoparlanti il comandante del volo ha spiegato che " per motivi di sicurezza avremmo effettuato un atterraggio di emergenza ed è iniziata la discesa verso Bari" .

La nota di EasyJet

Dopo l'accaduto, sempre al The Sun la compagnia ha rilasciato una breve dichiarazione. " L'equipaggio di cabina di EasyJet è addestrato a valutare e valutare tutte le situazioni e ha agito rapidamente e in modo appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non fosse compromessa in nessun momento.

Sebbene incidenti di questo tipo siano rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi a bordo. Poiché l'equipaggio si è sentito inadatto a operare, il volo è stato riprogrammato per il giorno successivo".