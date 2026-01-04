Ebreo ortodosso, ex militare e 92enne: chi è Alvin K. Hellerstein, giudice di Maduro

Già domani Nicolas Maduro potrebbe presentarsi in tribunale a New York per il processo che lo vede imputato per reati collegati al narcotraffico. Si trova attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn e quando arriverà in tribunale troverà ad attenderlo il giudice anziano della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Alvin K. Hellerstein, attualmente 92enne. Si tratta di uno dei giudici più anziani ancora in attività nel servizio giudiziario statunitense. È noto per essere un ebreo ortodosso ed è stato impiegato di recente in alcuni dei più importanti casi giudiziari passati per il distretto sud del tribunale di New York.

È nato a New York nel 1933 e ha conseguito la laurea e la specializzazione in giurisprudenza alla Columbia University. Prima di entrare nell'ufficio federale ha prestato servizio presso il JAG, il Judge Advocate General's Corps, dell'esercito degli Stati Uniti. È entrato in magistratura federale nel 1998, nominato durante l'amministrazione Clinton, e dal 2011 ha assunto lo status di senior. Presta servizio da sempre presso l'ufficio del procuratore federale di Manhattan, che è considerato uno dei più influenti e potenti degli Usa. Nonostante l'età particolarmente avanzata, viene ancora nominato per importanti procedimenti giudiziari, a conferma della sua affidabilità e integrità: passano per le sue mani la maggior parte dei processi che nel distretto sud di NY sono inerenti al terrorismo e alla sicurezza nazionale. Probabilmente la scelta di Hellerstein in questo specifico caso ad altissima mediaticità ha anche un altro significato oltre alla riconosciuta professionalità: il suo background religioso non assume importanza in gran parte delle cause, soprattutto perché del 92enne è nota l'integrità decisionale. Tuttavia, Maduro si è spesso espresso contro Israele e contro il sionismo ed è uno dei principali alleati dell'Iran, da sempre in conflitto con lo Stato ebraico.

Ha una lunga esperienza in ambito terroristico, come dimostra la sua assegnazione a casi legati agli attentati dell'11 settembre 2001, principalmente di natura civile e risarcitoria. Nell'ambiente giudiziario federale è noto per la cura e il dettaglio delle sue sentenze ma anche per la fermezza con la quale conduce l'aula durante le udienze.

Il carcere presso il quale è detenuto Maduro ha una cattiva fama negli Stati Uniti, in quanto è noto per le sue condizioni "squallide", la cronica carenza di personale, la violenza dei detenuti e le interruzioni di corrente. Qui sono stati detenuti, tra gli altri,, "Pharma Bro" Martin Shkreli,, l'ex mago delle criptovalute Sam Bankman-Fried e