Ecco dove vivono Kate e William, la casa dei reali su cui tanti si interrogano

Sono ormai alcuni anni che il Principe William e la Principessa Kate hanno deciso di vivere nella riservatezza dell'Adelaide Cottage, edificio costruito nei pressi del castello di Windsor. Una scelta dettata soprattutto dal desiderio di abitare in un luogo più lontano possibile dai riflettori, dove far crescere in tranquillità i figli George, Charlotte e Louis. La coppia reale si è trasferita nel 2022, anche se resta a loro disposizione l'appartamento di Kensington Palace - loro dimora quando si trovano a Londra - ed Anmer Hall nel Norfolk.

L'Adelaide Cottage si trova nella tenuta di Windsor Home Park, e non ha per nulla l'aspetto sontuoso di altre residenze reali. Non dista però molto dal castello di Windsor, dove amava ritirarsi la Regina Elisabetta, e questo ha portato a pensare che William e Kate avessero scelto quella dimora anche per restare vicino all'anziana sovrana. Adesso che la Regina non c'è più, la coppia continua ad abitare in quella dimora, che tiene lontano dalla caotica vita londinese. "Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di appariscente né qualcosa che necessitasse di una ristrutturazione o di una sicurezza aggiuntiva per non essere di peso ai contribuenti" , spiegava tempo fa il The Sun.

La residenza, come abbiamo detto, è modesta, se rapportata ad altre dimore reali. Costruito nel 1831 per la Regina Adelaide, il cottage è stato ristrutturato nel 2015 ed è un pregevole edificio, ricco di fregi e soffitti decorati. Chi è stato al suo interno parla di un meraviglioso camino in stile greco-egiziano realizzato in marmo. Le dimensioni sono abbastanza ridotte. L'edificio è composto da quattro camere da letto, di cui una occupata da William e Kate e le altre tre destinate ai figli. Ci sono sette ingressi. La dimora dispone di una dépendance, ed è circondata da un vasto parco.

Fra quelle mura Kate ha affrontato la malattia e la successiva convalescenza. Ma l'Adelaide Cottage è stata anche teatro di scandali, risalenti al passato.

La Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta, andò a viverci per un po' con il suo grande amore Peter Townsend, aviatore e scudiero di Re Giorgio VI, ma anche uomo divorziato. Qualcosa di inaccettabile a quei tempi.