"Ecco come ho scoperto il tumore, mi resta meno di un anno". Il dramma di una 20enne

Una storia drammatica quella raccontata da Dominique McShain, ragazza di 20 anni malata di tumore al colon. Una situazione durissima, e anche abbastanza rara, dato che parliamo di una patologia che solitamente non colpisce soggetti così giovani. Purtroppo negli ultimi anni questo tipo di cancro sta cominciando a manifestarsi anche in fasce di età inferiori a quelle bersaglio, e questo pare proprio essere il caso di Dominique.

Comparsa in un video su TikTok, la giovane ha voluto raccontare la sua storia nella speranza di sensibilizzare altre persone e impedire che altri possano vivere un incubo come il suo: i medici le hanno dato da uno a cinque anni di vita.

Dominique, iscritta al terzo anno di psicologia, ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia dopo un viaggio in Asia. La 20enne pone l'attenzione proprio su quel particolare sintomo, così da mettere in allerta i suoi follower. Tornata a casa dal viaggio in Asia era stata colta da pesanti attacchi di sonno. La debolezza e la sonnolenza erano così debilitanti da impedirle di partecipare alle lezioni. I numerosi esami svolti avevano infine portato alla devastante diagnosi: tumore al colon incurabile.

" Ho fatto una chemioterapia finora e ho avuto delle giornate davvero brutte ", ha spiegato la ragazza. " Volevo sensibilizzare l'opinione pubblica, sperando che altre persone se ne accorgano prima di me, perché fa schifo. Il mio cancro non solo è cresciuto, ma si è diffuso ai polmoni ".

Dominique McShain ha poi elencato altri sintomi da lei avvertiti, come stitichezza, diarrea, dolori allo stomaco e perdita di appetito.

" Gli oncologi hanno stimato che mi resti meno di un anno, probabilmente ci vorranno solo mesi ", ha dichiarato al New Zealand Herald.

Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanze lasciati sotto il video della 20enne, in attesa di compiere 21 anni. In molti hanno raccontato la loro storia per essere di sostegno alla ragazza.

"Mio padre ha avuto un cancro al colon alla fine degli anni '80. Gli davano 18 mesi di vita. È morto a 76 anni nel 2015"

Qualcuno ha raccontato la storia di amici e parenti ancora vivi dopo aver ricevuto diagnosi infauste, con scarse aspettative di vita.