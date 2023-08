Ecuador, il candidato alle presidenziali Villavicencio ucciso a colpi di pistola

Noto per aver denunciato diversi episodi di corruzione e aver dichiarato guerra al narcotraffico, il candidato alle prossime elezioni presidenziali in Ecuador Fernando Villavicencio è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna elettorale. Candidato per il partito di governo, il giornalista e attivista politico è stato colpito da numerosi colpi d’arma da fuoco - tre alla testa, riporta El Universo - mentre stava lasciando l'Anderson College Coliseum di Quito. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il sessantenne non c’è stato niente da fare: è morto durante il trasferimento all’ospedale Clinica de la Mujer. Nel corso dell’attentato a Villavicencio sono rimaste ferite altre nove persone, tra cui un candidato all’assemblea e due agenti di polizia.

Subito dopo l’attacco, è partita la caccia all’uomo e la procura generale dell’Ecuador ha confermato l’arresto di sei persone. Uno dei sospetti è morto nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia. Per il momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sugli autori dell'attacco. Un omicidio che scuote il Paese sudamericano a dieci giorni dalle elezioni, un attentato che traccia un solco nella storia politica del Paese: dopo aver denunciato minacce e intimidazioni di ogni tipo, Villavicencio è stato ammazzato in una zona affollata e centrale di Quito, un vero e proprio guanto di sfida alle istituzioni.

Il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza di due mesi ma non sono previsti rinvii per le elezioni: "Le Forze Armate fin da questo momento sono mobilitate su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza dei cittadini, la tranquillità del Paese e le elezioni libere e democratiche del 20 agosto" , le sue parole in un discorso trasmetto via social. Proclamati tre giorni di lutto nazionale "per onorare la memoria di un patriota, Fernando Villavicencio Valencia" .

L’omicidio di Villavicencio è stata unanime anche da parte dei suoi avversari alla corsa alla presidenza. Luisa Gonzalez, candidata del partito dell'ex presidente Rafael Correa, ha manifestato la sua " indignazione ", parlando di “un luto per tutti” . Sulla stessa lunghezza d’onda il candidato del movimento indigenista Pachakutik, Yaku Peréz: “L’Ecuador non merita nessun’altra morte. È il momento di unirci e recuperare la pace" . Otto Sonnenholzner, candidato indipendente di centrodestra, ha puntato il dito contro il governo: “Il Paese gli è sfuggito di mano” .