Egitto, turista italiana muore nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo

Momenti di terrore sul Nilo dove una crociera si è trasformata in tragedia. Una cittadina italiana è deceduta per le ferite riportate dopo che la nave a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un'altra imbarcazione nella zona di Luxor, nel sud dell'Egitto, un'area molto frequentata dai turisti per le bellezze architettoniche, archeologiche e naturali. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, erano da poco passate le 19 ora locale, quando la nave Royal Beau Rivage, a bordo della quale viaggiavano decine di italiani, ha urtato il battello a circa 30 chilometri dalla nota località egiziana. Lo speronamento ha causato la distruzione di quattro cabine della Royal.

La donna, secondo quanto si apprende originaria de L'Aquila, sarebbe rimasta ferita a un polmone cadendo nella sua cabina e poi nonostante i tentativi di soccorrerla è morta poco dopo. I funzionari del consolato d'Italia si sono messi immediatamente in contatto col coniuge della cittadina italiana - di cui al momento non si conoscono le generalità - e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. La Farnesina ha fatto sapere che sta seguendo la vicenda insieme all'ambasciata italiana al Cairo e sono in corso verifiche sugli altri italiani presenti sulla nave. Informato dei fatti il ministro degli Esteri Antonio Tajani "ne segue l'evoluzione".

L'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha confermato la dinamica dell'incidente, precisando che al momento non si hanno notizie del coinvolgimento di altri italiani, sarebbero tutti in salvo. Non è la prima volta che una crociera sul Nilo si trasforma in un incubo. A fine ottobre un incendio aveva devastato una nave a bordo della quale viaggiavano una sessantina di italiani, poi tratti in salvo. L'incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformare il viaggio dei connazionali in tragedia. Ad aprile invece sei persone persero la vita annegando nel Nilo, a un centinaio di chilometri dal Cairo, dopo che un microbus era caduto da un traghetto.

Tra gli altri drammatici incidenti avvenuti sul fiume egiziano anche quello del 2013 quando quando una

nave da crociera con 112 persone a bordo è affondata nei pressi di Assuan nel sud del Paese. Tempestivo l'intervento della sicurezza egiziana che ha permesso di mettere in salvo i passeggeri, tutti di nazionalità egiziana.