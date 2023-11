Olanda, i primi exit poll: Wilders in testa

Olanda al voto dopo 13 anni di Mark Rutte: il Partito per la libertà (Pvv) di estrema destra, guidato da Geert Wilders, sarebbe in vantaggio. Secondo il primo exit poll, citato dai media nazionali, il Pvv è primo con 35 seggi sui 150 contesi, seguito dalla lista congiunta Socialdemocratici-Verdi dell'ex vicepresidente della Commissione europea con 26 seggi e dai liberali di destra del Vvd del premier uscente Mark Rutte, guidato dalla leader Dilan Yesilgoz, con 23 seggi. Il Nuovo contratto sociale (Nsc) fondato dal cristiano-democratico Pieter Omtzigt si attesta invece a 20 seggi.

Circa 13,3 milioni di elettori chiamati alle urne per scegliere i 150 parlamentari della camera bassa, la Camera dei Rappresentanti. Gli olandesi sono tornati a votare per le elezioni parlamentari anticipate indette dopo la caduta, a luglio, del governo di coalizione guidato Rutte, il secondo leader più longevo dell'Ue dopo l'ungherese Viktor Orbán. Il leader liberal-conservatore, noto come "Teflon" per via della sua resistenza al governo, non è riuscito a superare le "differenze inconciliabili" sulla politica migratoria sorte nella sua fragile coalizione di quattro partiti, annunciando poco dopo le dimissioni abbandonando definitivamente la politica. Diversi i temi al centro della campagna elettorale, primo fra tutti immigrazione, crisi immobiliare e transizione ecologica.

35!!!!!!



PVV GROOTSTE PARTIJ ❤️ pic.twitter.com/oMANVYvGjy — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 22, 2023

Wilders in testa

Ha recuperato quasi 10 punti percentuali sui suoi avversari "dominando" i dibattiti televisivi delle ultime settimane. Il 60enne Geert Wilders, candidato premier del Partito per le Libertà (Pvv), chiede lo "stop" all'asilo e il divieto di "scuole islamiche, Corano e moschee", rappresenta lo spauracchio principale per l'Unione Europea, tanto che il candidato europeista Frans Timmermans ha chiesto agli olandesi indecisi di andare a votare soprattutto per arginarne l'ascesa.

Exit polls in the Netherlands put PVV, the nationalist, right-wing populist political party led by Geert Wilders as the winner of the election. pic.twitter.com/hySHFKz7ZE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 22, 2023

Soprannominato "Mozart" per la sua appariscente chioma bionda, Wilders si dichiara antifascista, filosemita, antislamista e anticomunista. Il leader del Pvv è stato a lungo un punto fermo della politica olandese, e da mesi vive scortato dalle guardie del corpo che il governo gli ha fornito dopo aver ricevuto minacce di morte per la sua campagna per la messa al bando del Corano. Contrario all'invio di armi all'Ucraina e fortemente filoisraeliano, nel programma elettorale del Pvv ci sono diverse battaglie "storiche" di Wilders: la riduzione dell'età pensionabile, l'Iva allo 0% sugli alimenti e l'abolizione della franchigia nella sanità. Il leader del Pvv non ha mai escluso la possibilità di finanziare i suoi piani con i fondi destinati alle misure sul clima e l'azoto. Wilders vorrebbe anche tagli alle sovvenzioni per la cultura, alla cooperazione allo sviluppo, e ai fondi destinati all'Ue.

Timmermans secondo

Onestà, green e contenimento dell'estrema destra. Sono questi i tre concetti su cui Frans Timmermans, 62enne candidato premier per la coalizione di centro-sinistra Gl/PvdA, ha battuto di più nei giorni che hanno preceduto il voto. Timmermans ha annunciato lo scorso luglio il suo ritorno alla politica olandese, concludendo quasi 10 anni di permanenza a Bruxelles, città in cui ha occupato due posizioni importanti in chiave Ue. Sotto la guida di Jean-Claude Juncker, nel 2014 ha prima ricoperto il ruolo di vicepresidente responsabile per il miglioramento della regolamentazione, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, un ruolo che lo ha messo in contrasto con i governi di Polonia e Ungheria. Successivamente, nel 2019, Ursula von der Leyen lo ha nominato vicepresidente esecutivo responsabile del Green Deal europeo.

L'outsider Dilan Yesilgoz

"Libertà" e "sicurezzà" sono state il letimotiv della sua campagna elettorale. Figlia di rifugiati curdi e giunta in Olanda quando era solo una bambina, per la 46enne di origine turca Dilan Yesilgoz-Zegerius, candidata premier del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Pvv). Yesildoz, che del governo uscente è stata ministro della Giustizia, sembrava disposta anche a spingere il partito verso l'estrema destra se utile a trovare i numeri necessari per governare. "Dai miei genitori ho imparato ad avere a cuore la libertà e a difendere gli altri quando la loro è minacciata", aveva dichiarato Yesilgoz a Rotterdam in apertura della sua campagna elettorale intitolata "Dare spazio, definire i confini". La "delfina" designata di Rutte è diventata negli anni un personaggio assai complesso e divisivo. La candidata premier ha costruito la sua fama politica attraverso numerose ospitate televisive, dove il suo linguaggio forbito a servizio di una causa sovranista e arrabbiata ma sempre lucida, l'ha resa la ventata d'aria fresca che un partito estremamente tradizionalista come il Vvd necessitava da tempo.