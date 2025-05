Romania, spoglio in corso: l'europeista Dan al 50,4%, Simion al 49,6%

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la Romania si tratta del giorno della verità: uno tra Nicusor Dan, sindaco indipendente ed europeista di Bucarest ed ex matematico diventato noto per la sua battaglia contro la corruzione, e George Simion, leader del partito nazional-populista Alleanza per l'Unione dei Romeni (AUR), diventerà il prossimo presidente della Romania. I seggi si sono ufficialmente chiusi ed è cominicato lo spoglio del ballottaggio delle elezioni presidenziali: a metà dello scrutinio il primo cittadino della Capitale si trova in testa con il 50,4% contro il 49,6% dello sfidante. Il tutto in una serata nella quale il portavoce del ministero degli Esteri romeno, Andrei Tarnea, ha affermato che, durante questo secondo turno, sarebbero stati " di nuovo visibili i segni dell'ingerenza russa ": " Stiamo ancora una volta assistendo ai segni distintivi dell'ingerenza russa - ha scritto in un post sul social X - una campagna virale di fake news su Telegram e altre piattaforme social mira a influenzare il processo elettorale. Era prevedibile ".

Nel primo turno di queste consultazioni elettorali la destra Simion aveva finito davanti a tutti con il 40% dei voti validi, contro il 20% del sindaco di Bucarest (arrivato secondo): il primo effetto di quel risultato ottenuto due settimane esatte fa era stato il passo indietro del premier socialdemocratico Marcel Ciolacu, convinto alle dimissioni a causa del fatto che al momento la coalizione che guidava non aveva più legittimità dopo la sconfitta del candidato governativo Crin Antonescu. Una tornata che era stata ripetuta a sei mesi di distanza dall'ultima volta, quando poi - alla fine del 2024 - la decisione con cui la Corte costituzionale annullò le elezioni dopo che il candidato Calin Georgescu aveva ottenuto un notevole vantaggio al primo turno, motivando il gesto con una presunta ingerenza russa. L'estrema destra romena ha accusato Parigi e Bruxelles di essere dietro l'annullamento, che Simion ha più volte etichettato come un "colpo di stato".

A pesare su questa radicalizzazione nelle urne - come in molte altre nazioni europee - ha contato molto la frustrazione per l'inflazione elevata, l'aumento del costo della vita, un'economia stagnante e un pesante disavanzo di bilancio: una sommatoria di fattori che ha alimentato il consenso negli ultimi mesi verso candidati nazionalisti e anti-sistema. Tra questi, aveva figurato in particolare proprio Georgescu, vincitore a sorpresa del primo turno della scorsa consultazione a novembre (poi annullata dalla Corte costituzionale) e non ricandidabile a presidente in questo mese di maggio. Simion aveva accompagnato Georgescu al seggio nella capitale lo scorso 4 maggio dichiarando alla stampa: " Siamo qua con un solo obiettivo: il ritorno all’ordine costituzionale, il ritorno alla democrazia ", aveva dichiarato il candidato della destra oggi (forse) sconfitto.

una frode orchestrata da chi ha fatto dell’inganno la politica di Stato”, ma ha affermato di voler “onorare il potere del voto, che spaventa il sistema

Georgescu, da parte sua, aveva definito il nuovo voto "".