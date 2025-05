Romania, attacco hacker filorusso nel giorno del voto

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel giorno del primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, il Paese è stato bersaglio di un cyberattacco rivendicato da hacker filorussi. Diversi siti governativi, tra cui quelli dei ministeri dell'Interno e della Giustizia, oltre al portale elettorale del candidato centrista Crin Antonescu — sostenuto dalla coalizione di governo — sono stati temporaneamente resi inaccessibili.

A segnalare l'incidente è stato il giornalista investigativo Victor Ilie, ripreso dall'emittente Digi24. La responsabilità dell’attacco è stata rivendicata su Telegram dal gruppo NoName057(16), noto per operazioni DDoS contro obiettivi europei, che ha parlato di aver "inviato sorprese DDoS" alle infrastrutture digitali romene. Le autorità hanno confermato l'attacco e, secondo il Direttorato Nazionale per la Sicurezza Cibernetica (DNSC), i portali colpiti sono tornati online nel giro di poche ore. L'incidente non ha compromesso, secondo le fonti ufficiali, il regolare svolgimento del voto.

Oggi milioni di cittadini romeni sono stati chiamati nuovamente alle urne per un’elezione presidenziale cruciale, a seguito dell’annullamento del voto dello scorso anno che ha gettato il Paese – membro dell’Unione Europea e della NATO – nella più grave crisi politica degli ultimi decenni. Undici candidati a contendersi la carica, con un secondo turno previsto per il 18 maggio.

A pesare sulle urne, come in molte altre nazioni europee, la frustrazione per l’inflazione elevata, l’aumento del costo della vita, un’economia stagnante e un pesante disavanzo di bilancio ha alimentato il consenso verso candidati nazionalisti e anti-sistema. Tra questi, figura in particolare Calin Georgescu, vincitore a sorpresa del primo turno della scorsa consultazione in novembre, poi annullata dalla Corte costituzionale. Simion, leader del partito ultranazionalista AUR (Alleanza per l’Unità dei Romeni), ha accompagnato Georgescu al seggio nella capitale, dichiarando alla stampa: “Siamo qui con un solo obiettivo: il ritorno all’ordine costituzionale, il ritorno alla democrazia”. Georgescu, da parte sua, ha definito il nuovo voto “una frode orchestrata da chi ha fatto dell’inganno la politica di Stato”, ma ha affermato di voler “onorare il potere del voto, che spaventa il sistema”. Accanto a lui, in un seggio di Bucarest, il leader dell’estrema destra George Simion ha dichiarato: “Siamo qui con una sola missione: il ritorno all’ordine costituzionale e alla democrazia. Non ho altro obiettivo se non il primo posto per il popolo romeno.”

Crin Antonescu, centrista di lungo corso, 65 anni, ed ex presidente del Senato, è un altro dei favoriti. Incentrando la sua campagna sulla difesa dell’orientamento euro-atlantico del Paese, si presenta come un’alternativa pro-occidentale e anti-sistema, decisa a denunciare quella che definisce “una classe politica corrotta”. L’ex premier Victor Ponta ha invece impostato la sua campagna su uno slogan in stile Trump: “Prima la Romania”, vantando legami con l’amministrazione statunitense. I sondaggi, seppur da interpretare con cautela, indicano un probabile ballottaggio tra Georgescu e uno tra Dan o Antonescu.

Qualunque sia la sfida finale, l’esito ridefinirà la traiettoria politica del Paese in un momento di forte instabilità. La frustrazione tra l’elettorato è palpabile. “Il sentimento anti-sistema non è anarchico” ha detto Simion all’agenzia AP, “è contro coloro che hanno distrutto questo Paese”.