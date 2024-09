Elezioni Usa, Trump scavalca Harris: per gli scommettitori è lui il favorito alla vittoria

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump o Kamala Harris: chi vincerà le prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti? In attesa del giorno della verità, previsto per il prossimo 5 novembre, si moltiplicano previsioni e pronostici. Le ultime tendenze sono emblematiche di quanto potrebbe accadere, visto che Harris è considerata la favorita dalla maggior parte dei sondaggi mentre Trump è il preferito degli scommettitori. A proposito del tycoon, secondo Real Clear Polling, che ha messo insieme una mezza dozzina di società di scommesse legate alle elezioni americane, The Donald avrebbe il 49,7% di possibilità di vincere, lo 0,9% in più della sua avversaria.

Gli scommettitori puntano sulla vittoria di Trump

Gli amanti dei numeri e delle statistiche hanno fatto notare che si tratta della prima volta che il tycoon è balzato in testa in questa speciale classifica degli scommettitori, dal 22 agosto ad oggi. I due candidati erano considerati alla pari, fino alla settimana scorsa, ma con Harris che aveva registrato una grande rimonta.

Prima del 21 luglio, giorno dell'annuncio del ritiro di Joe Biden e dell'appoggio alla sua vice, Harris aveva solo il 29% di possibilità di successo. A metà agosto la vicepresidente era balzata in avanti con 8,8 punti di vantaggio su Trump. All'inizio della convention Democratica di Chicago, il distacco a favore di Harris era sceso a 2,3.

Gli scommettitori non sembrano essere rimasti colpiti dalla candidata Democratica e l'intervista, la prima televisiva, concessa da Kamala alla Cnn non ha spinto le sue quotazioni. Dei sei bookmaker, solo Predictit assegna il 53% di possibilità di vittoria alla vicepresidente. Trump e Harris sono appaiati per Bwin mentre il tycoon è avanti per le altre quattro società di scommesse, con Bovada che gli assegna il 52% di chance.

Il testa a testa tra The Donald e Kamala Harris

Attualmente Harris è in testa nei sondaggi nazionali di circa (mediamente) 3 punti percentuali, anche se sarà il Collegio elettorale a determinare il risultato. Ciò significa che per vincere, Harris e Trump devono conquistare quanti più stati indecisi possibile. E a mezzogiorno dello scorso martedì, le medie dei sondaggi statali di pubblicazioni come Silver Bulletin , Real Clear Politics , FiveThirtyEight e il New York Times indicano delle sfide da brivido negli stati indecisi più importanti.

Al momento, Wisconsin e Michigan sembrano favorevoli ad Harris: tutte e quattro le medie dei sondaggi sopra menzionati concordano sul fatto che sarebbe in vantaggio su Trump di circa 1-3 punti percentuali. Ma quegli stati non sarebbero sufficienti a dare a Harris la maggioranza del Collegio Elettorale. La situazione è più confusa in Pennsylvania, Georgia, Nevada e Arizona, dove le medie variano. Sebbene alcune medie di questi stati mostrino Harris leggermente in vantaggio (di circa 1 punto percentuale o meno) in ciascuno di essi, altri sondaggi mostrano gare in parità (in Pennsylvania e Nevada ) o vantaggi molto risicati per Trump (in Arizona e Georgia ). Nello stato indeciso rimasto, la Carolina del Nord, Trump è in testa alla media dei sondaggi con un margine molto limitato, inferiore a 1 punto percentuale.

Non mancano le analisi di scenario.

continuità

un percorso politico più prevedibile in materia di difesa

approccio multilaterale per affrontare i conflitti e la politica commerciale

più incertezza

adotti un approccio più unilaterale

Per Ubs Global Wealth Management, con Kamala Harris alla Casa Bianca si andrebbe verosimilmente verso una "" nella politica degli Stati Uniti con "" e con un "" mentre con una presidenza Trump si creerebbe "" con il rischio che il nuovo inquilino repubblicano "" per quanto riguarda la politica estera e il commercio.