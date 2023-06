Boom di senzatetto nel Regno Unito. E il principe William attiva il piano "Homewards"

Chi vive negli ostelli, chi in auto, chi per strada: più di 300 mila senzatetto in tutta la Gran Bretagna, un fenomeno cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. L’aumento del costo della vita sta colpendo duramente le fasce meno agiate e il numero di clochard è schizzato nel giro di pochi mesi. Una recente analisi del Guardian ha stimato un aumento annuo del 26% di vagabondi, l’aumento più imponente su base annua dal 2015 e il 74% in più rispetto al 2010. L’emergenza Covid-19 ha peggiorato la situazione soprattutto nei grandi centri, a partire da Londra. E la piaga colpisce tutti: quasi due terzi di nuovi senzatetto sono britannici, mentre il 20% è rappresentato da cittadini europei.

La carenza di alloggi a prezzi accessibili e la mancanza di lavoro sono le due cause più citate per l’aumento dei senzatetto, ma c’è anche un altro allarme da monitorare: il rialzo impressionante di decessi tra i clochard. Solo nel 2022 sono morti più di 1.300 senzatetto, un aumento dell’85% rispetto al 2019. “Un cocktail tossico di tagli, criminalizzazione e repressione sta rendendo la vita ancora più difficile per le persone più vulnerabili” , la denuncia di Matt Turtle, co-fondatore del Museum of Homelessness: “Servono politiche e investimenti molto più forti per affrontare la spaventosa perdita di vite umane”.

Ma il principe William ha annunciato di voler interrompere il trend: l'erede al trono britannico è sceso in campo in prima persona e ha annunciato un progetto per mettere fine alla piaga degli homeless. Il primogenito di re Carlo III è infatti pronto a lanciare e a sostenere la campagna Homewards tramite la propria fondazione (la Prince of Wales's charitable foundation, ndr): subito 3 milioni di sterline per avviare le iniziative. “Tutti dovrebbero avere una casa sicura e protetta ed essere trattati con dignità” , ha spiegato l’erede al trono, intenzionato a portare a termine il lavoro iniziato dalla madre Lady Diana, sempre in prima linea per aiutare i meno fortunati.

Sono sei i progetti che saranno avviati in tutta la Gran Bretagna nel corso dei prossimi cinque anni: l’obiettivo è quello di offrire una dimora stabile a tutti i senzatetto. William ha scelto personalmente finanziatori, esperti e costruttori per superare il sistema degli ostelli e di tutte le soluzioni di fortuna attuali. Il progetto del 41enne è quello di mettere insieme esperti di edilizia abitativa, enti di beneficenza e industria privata per sviluppare progetti abitativi e servizi di supporto, fornendo un aiuto sia agli homeless delle grandi città che delle località costiere, riporta la Bbc.