"Era proibito...". La confessione choc di Brigitte Macron sul marito

La differenza di età, il lato proibito, le problematiche in famiglia. Protagonista della copertina dell’ultimo Paris Match, Brigitte Macron ha parlato senza filtri dell’amore con il presidente della Repubblica francese, senza dribblare le domande sugli aspetti più personali. A partire dai ventiquattro anni di differenza, senza dimenticare il primo incontro a scuola, lei insegnante di letteratura al Liceo cattolico Providence di Amiens e lui studente. “C’era tanta confusione nella mia testa. Al momento della morte di mio padre, fui travolto da un uragano interiore. Per me, un ragazzo così giovane era qualcosa di proibito” , la confessione della première dame, all’epoca sposata e madre di tre figli.

Il primo incontro, poi la conoscenza e la passione. Brigitte ed Emmanuel Macron hanno coltivato la relazione anche dopo la partenza – destinazione Parigi – dell’attuale capo dell’Eliseo: “Pensavo che si sarebbe innamorato di una persona della sua età. Non è successo. Non ho mai più insegnato teatro al liceo La Providence di Amiens” . Travolta dall’amore per il suo giovane amante, la professoressa ha parlato dell’unico vero ostacolo nella sua testa, ossia i suoi figli: “Mi sono presa il mio tempo per non rovinare le loro vite. Ci sono voluti dieci anni, il tempo che ci è voluto per rimettere tutto a posto. Potete immaginare cosa hanno dovuto sentire” .

Nonostante le tante criticità, Brigitte ha creduto in quell’amore proibito, decisa a non mettere da parte la sua vita: “Non so come i miei genitori, che sono stati l'esempio della fedeltà e dell'educazione, avrebbero vissuto il nostro matrimonio” . Oggi il presidente francese e la sua première dame formano una coppia “normale” e in ventisette anni non sono mai venute meno le sorprese, ha aggiunto: “ Non ho mai conosciuto qualcuno con una memoria così, con una così grande capacità di archiviazione intellettuale. Ho avuto molti studenti molto brillanti, nessuno di loro aveva le sue capacità. L'ho sempre ammirato” .