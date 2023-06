Esplosione e incendio nel centro di Parigi, scoppia il panico: già 16 feriti

Paura nel centro di Parigi, dove oggi si è verificata una violenta esplosione con conseguente incendio che ha coinvolto diversi edifici. Le autorità sono accorse sul posto e ai civili è stato chiesto di non avvicinarsi alla zona. Al momento si parla di una fuga di gas che potrebbe essere alla base della deflagrazione.

L'allarme nel centro della città

Mentre sui social vengono pubblicati diversi video relativi alla situazione attuale, le informazioni relative a quanto accaduto sono ancora molto scarne. Ciò che sappiamo è che l'esplosione si è verificata intorno alle ore 17 nel centro di Parigi, per la precisione a rue Saint-Jacques, nel V arrondissement, non molto distante dal quartiere latino e in prossimità del Pantheon. Subito dopo la deflagrazione si è scatenato un incendio, che ha coinvolto alcuni edifici. Una lunga colonna di fumo si è levata verso l'alto, diventando ben visibile da varie zone della città. Non solo. Nei filmati che circolano sul web si vede chiaramente come uno dei palazzi coinvolti sia parzialmente crollato.

Mentre fra i cittadini si diffonde il panico, ci si chiede quali possano essere le cause. Il quotidiano Le Figaro sta parlando di una più che probabile fuga di gas, che avrebbe provocato l'esplosione e il successivo incendio, riuscito a diffondersi su altri palazzi. " Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire ", è quanto dichiarato dal funzionario Edouard Civel.

I feriti

Sempre stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, fra gli edifici coinvolti ci sarebbe la Paris American Academy, ossia una scuola americana di moda e design. Non è ancora possibile sapere quante persone si trovassero all'interno della struttura ma, secondo quanto riferito da tv Bfm, ci sarebbero già 16 feriti, di cui 7 gravi.

Al momento l'intera zona è stata transennata, così da impedire il passaggio dei veicoli e consentire ai soccorritori di operare, garantendo anche la sicurezza dei cittadini. Diverse ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco hanno raggiunto il posto, e il via vai è continuo. In strada ci sono anche i militari e agenti di polizia.

Il sindaco Anne Hidalgo ha raggiunto la zona dell'esplosione per seguire da vicino le operazioni di soccorso.

Le cause

I soccorsi sono in pieno svolgimento. Al momento la prefettura di Parigi non si è espressa, dichiarando che " nessuna causa dell'esplosione è accertata ". Ci sono dei testimoni che riferiscono di forte odore di gas avvertito poco prima dell'esplosione, mentre alcuni pensano a lavori eseguiti nei giorni scorsi sulle condutture del gas.