Caso Epstein, in arrivo i nomi del "Lolita Express": i vip che tremano

L'Attorney General Pam Bondi ha annunciato che il Dipartimento di Giustizia (Doj) renderà pubbliche alcune informazioni riguardanti Jeffrey Epstein, l'influente finanziere morto in carcere presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, arrestato poche settimane prima per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Durante un’intervista con Jesse Watters nel programma "Jesse Watters Primetime" su Fox News, Bondi ha rivelato che sarà resa pubblica la lista dei passeggeri del Lolita Express, l’aereo privato di Epstein che trasportava clienti e amici sull’isola di Little Saint James, dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra cui molte minorenni. " Quello che vedrete, speriamo domani, sono molti registri di volo, molti nomi, molte informazioni " ha dichiarato Bondi, rispondendo a una domanda sul tipo di dettagli in arrivo. " Ma è piuttosto disgustoso quello che quell’uomo ha fatto, insieme a Ghislaine Maxwell ".

L'annuncio di Bondi in tv

L’annuncio del Procuratore generale scelto dal presidente Usa Donald Trump arriva dopo settimane di pressioni da parte dei deputati e senatori repubblicani, in particolare dalla deputata Anna Paulina Luna, che guiderà una task force che avrà il compito di monitorare la declassificazione e pubblicazione dei documenti sull’assassinio di John F. Kennedy e la lista dei clienti di Epstein. Luna ha insistito affinché il Dipartimento di Giustizia (Doj) pubblicasse i file relativi non solo a Epstein, ma anche agli omicidi di John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr. Nei giorni scorsi, il Dipartimento ha finalmente risposto alle sue richieste, dopo giorni di silenzio che avevano spinto Luna a esprimersi su X al fine di sollecitare Pam Bondi alla pubblicazione di tale materiale che si preannuncia esplosivo.

Bill Clinton e gli altri vip con Epstein

Secondo l'ex compagna e socia di Jeffrey Epstein, tra i vip che hanno volato sul jet privato del finanziere "Lolita Express" c'era anche l'ex presidente Usa Bill Clinton, come confermato dalla stessa Ghislaine Maxwell in una deposizione del 2016 resa pubblica nel 2020. Nella trascrizione, legata a una causa civile intentata da Virginia Giuffre contro Maxwell, quest’ultima ammette di aver volato con Clinton sull’aereo di Epstein. I registri di volo, riportati in precedenza da Fox News, confermerebbero che Clinton fece almeno 27 viaggi sul Boeing 727 tra il 2001 e il 2003, spesso accompagnato da Maxwell, dall’assistente di Epstein Sarah Kellen e da agenti del Secret Service. Il jet, soprannominato "Lolita Express" per le attività sessuali con minorenni che vi si svolgevano, era usato da Epstein per trasportare ospiti, tra cui Clinton, verso destinazioni come Little Saint James.

Ora la pubblicazione della lista da parte del Dipartimento di Giustizia potrebbe fugare ogni dubbio e riportare i nomi di altre personalità molto note che hanno avuto rapporti con il controverso finanziere morto nel 2019.