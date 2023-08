Le rivelazioni di Obama: “Ho immaginato di fare l’amore con gli uomini”

Nel 2004 Barack Obama si schierò fermamente contro il matrimonio omosessuale - "non credo che sia un diritto civile" – sottolineando che l’omosessualità “non è una scelta” . Una volta giunto alla Casa Bianca cambiò idea, fornendo un contributo decisivo per celebrare la legalizzazione federale delle nozze tra persone dello stesso sesso. Ma c’è di più. Il New York Post ha pubblicato una lettera scritta dall’ex presidente quando aveva 21 anni e destinata all’allora fidanzata Alex McNear: ebbene, nella missiva spuntano fantasie gay mai rivelate in precedenza.

A differenza della versione resa nota dal biografo David Garrow, il tabloid dell’impero Murdoch riporta la lettera di Obama senza omissioni. Il punto di riferimento globale del mondo dem aveva avuto una relazione con Alex McNear durante la sua permanenza all'Occidental College di Los Angeles e in una missiva affrontò il tema dell'omosessualità. L’ex presidente statunitense parlò della mente " androgina ", rivelando che amava "fare l'amore con gli uomini ogni giorno, ma nell'immaginazione" .

L’ammissione di un desiderio omosessuale o una presunta connessione intellettuale o spirituale con gli uomini? Obama ha preferito non commentare la vicenda, ma si tratta di un’arma che Donald Trump e i repubblicani potrebbero utilizzare nel corso della campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2024. Nella lettera si legge ancora: "Per quanto riguarda l'omosessualità devo dire che credo che questo sia un tentativo di allontanarsi dal presente, un rifiuto forse di perpetuare la farsa senza fine della vita terrena".