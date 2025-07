Fallisce l’impresa "dell’uomo volante" Franky Zapata: ammaraggio d’emergenza sulla Manica

L’“uomo volante” ci ha riprovato, ma questa volta la Manica ha avuto la meglio. Il francese Franky Zapata, 46 anni, inventore visionario ed ex campione di jet ski, è stato costretto oggi a un ammaraggio d’emergenza durante il tentativo di attraversare il Canale della Manica a bordo del suo nuovo velivolo personale, l’Air Scooter. Il decollo era avvenuto regolarmente dalle coste francesi con l’obiettivo di atterrare a Dover, nel Regno Unito. Ma poco dopo l’inizio del volo, un problema tecnico al motore ha obbligato Zapata a interrompere la traversata. L’ammaraggio è avvenuto in sicurezza e l’inventore è stato recuperato illeso da un’imbarcazione di supporto.

La sua impresa iconica

Zapata è noto al grande pubblico per la sua iconica impresa del 2019, quando – dopo un primo tentativo fallito – riuscì ad attraversare la Manica in volo su una Flyboard Air, una piattaforma a propulsione individuale che lo rese famoso come “l’homme volant”, l’uomo volante. L'impresa attirò allora l’attenzione di tutto il mondo e lo pose al centro del dibattito sull’evoluzione della mobilità personale e del volo individuale. Con l’Air Scooter, un piccolo velivolo simile a un elicottero personale, Zapata sperava di rinnovare quell’exploit e dimostrare l’efficacia della nuova tecnologia. Sebbene l’obiettivo non sia stato raggiunto questa volta, il pioniere francese ha già fatto sapere che non intende arrendersi. “ Ci riproverò, come ho fatto con la Flyboard ”, ha dichiarato ai soccorritori, secondo quanto riportato da fonti vicine al team.

Un nuovo capitolo si aggiunge così alla

di un inventore che sogna il volo personale comeE anche se la traversata della Manica non è riuscita, lodi Franky Zapata continua a volare alto.