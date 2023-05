Zelensky lancia l'offensiva: "A breve..."

Durante la sua permanenza a Roma, Volodymyr Zelensky ha trovato anche il tempo per un passaggio Porta a Porta da Bruno Vespa, per l'occasione dall'Altare della Patria. " Adesso la mia vita è cambiata, tutti lavoriamo per la vittoria. I miei figli? Loro devono studiare naturalmente. Sulla vittoria non so dire quando arriverà, lo vedremo insieme ", ha dichiarato il presidente dell'Ucraina. Nelle ore precedenti, Zelensky ha incontrato il Pontefice, dicendosi onorato di " incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione, la guerra è in Ucraina e il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace ".

Il presidente ucraino ha rivelato di aver " chiesto al Papa di fare pressione sulla Russia sulla questione dei bambini ucraini deportati ". Ma su un punto il presidente è irremovibile: " La nostra è una proposta di pace concreta ". E su questa, prosegue ancora Zelensky, " abbiamo il sostegno del Vaticano, dell'Italia e di molti Paesi, e abbiamo l'obiettivo di coinvolgerne sempre di più ". Gli ucraini sono consapevoli dell'aiuto che ricevono dall'Italia e dagli italiani, ha spiegato il presidente ucraino, e anche per questo motivo è stato importante portare il ringraziamento.Ma, prosegue Zelensky, " bisogna anche capire cosa succede in Ucraina, non potete capirlo da soli ma sono dovuto venire io a dirvelo ". Intanto si prepara la controffensiva: " Vedrete i risultati, e lo vedrà anche la Russia. Noi ci stiamo preparando e lo faremo, rispetto il fatto che mi facciate delle domande su questo, posso solo dire che crediamo nella vittoria e faremo i passi a breve "