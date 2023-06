“Fermi 7 ore”: “Hanno fatto 30 miglia”: l'ultimo mistero sul barcone affondato in Grecia

Le versioni sul naufragio di Pylos, in Grecia, continuano a essere discordanti. A bordo si trovavano 750 migranti, di cui 300 erano pakistani. La Guardia costiera ellenica ha sostenuto fin dall'inizio che le persone a bordo hanno rifiutato ogni soccorso perché la loro intenzione era quella di proseguire per l'Italia. Pare che, stando alle voci provenienti dalla Libia, il comandante abbia perso la rotta e si sia trovato per errore nelle acque internazionali davanti alla penisola ellenica.

Oggi, la Bbc e The Guardian affermano di avere le prove che confutano la versione greca, perché a loro dire il barcone sarebbe rimasto fermo per 7 ore, tempo che avrebbe permesso alla Guardia costiera di intervenire. Ma le stesse autorità greche hanno replicato a stretto giro alla versione offerta dagli inglesi, e sostenuta dalle Ong: " Il peschereccio ha percorso una distanza di circa 30 miglia nautiche dal momento del rilevamento al momento dell'affondamento ". Le autorità greche hanno precisato che " nelle ore pomeridiane " l'imbarcazione dei migranti è stata avvicinata da una prima nave cisterna, poi da una seconda che si è impegnata a fornire provviste, ricevendo il rifiuto del peschereccio, che si sarebbe spostato verso ovest.

Ma non solo, perché la Grecia riferisce anche che dopo aver ricevuto le provviste dalla nave mercantile, i migranti " hanno iniziato a gettare le provviste in mare ". Le operazioni di rifornimento sono durate " in totale più di quattro ore e trenta minuti ", durante i quali anche una loro motovedetta " ha avviato una procedura di avvicinamento all'imbarcazione per accertarsi " delle sue condizioni. Dal momento in cui è stato completato il processo di rifornimento " fino all'immobilizzazione a causa di un guasto meccanico, il peschereccio ha percorso una distanza di circa 6 miglia nautiche ", concludono le autorità greche.