Il festival video di CMG in occasione della Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite

Presso l'Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) a Ginevra è andato in scena il terzo Festival internazionale di video targato China Media Group (CMG), svoltosi in concomitanza con la Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite. All'evento hanno partecipato più di 900 video provenienti da 37 Paesi e regioni, a conferma del grande successo riscosso.

Il festival e la Giornata della lingua cinese

Il festival in questione si svolge ogni anno in simultanea con la Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite. Il tema di quest'anno è il "viaggio", visto che il 2023 segna un decennio esatto dal lancio della Belt and Road Initiative, il progetto cinese che mira a creare una versione moderna dei legami commerciali che un tempo univano il mondo.

I video provenienti da Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Polonia, Serbia e Russia hanno gareggiato per nove premi, tra cui "Miglior video", "Miglior regista" e "Raccomandazione speciale della giuria". Sono inoltre stati scelti sei giovani inviati culturali che potranno visitare e studiare in Cina.

L'importanza della lingua cinese

" Dalle antiche dinastie all'era moderna, la Cina ha subito trasformazioni e sviluppi significativi, plasmando la sua identità e il suo posto nel mondo. La lingua cinese ha svolto un ruolo cruciale in questo viaggio ", ha dichiarato il Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Tatiana Valovaya, che ha ringraziato CMG per il suo contributo alle celebrazioni.

L'ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite a Ginevra, Chen Xu, ha aggiunto: " Noi accogliamo più amici da tutto il mondo per imparare la lingua cinese, apprezziamo la cultura cinese e comprendiamo meglio lo sviluppo della Cina attraverso la piattaforma della Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite. Sono sicuro che la lingua cinese giocherà un ruolo maggiore nel promuovere la diversità della civiltà mondiale e costruire un futuro migliore ".

Unire culture e popoli

Xu ha quindi salutato la Global Civilization Initiative lanciata dal presidente cinese Xi Jinping il mese scorso come un catalizzatore affinché le nazioni si uniscano per raggiungere l'obiettivo di un migliore coinvolgimento tra culture e popoli.

Su questo tema, CMG ha commissionato uno speciale programma televisivo, Shared Journey to a Flourishing Age, che è stato proiettato al Palais des Nations di Ginevra e sulle piattaforme digitali delle Nazioni Unite.

Il programma assume la forma di un viaggio altamente coinvolgente attraverso il tempo e lo spazio lungo la Via della Seta, utilizzando dipinti antichi e una grafica all'avanguardia per dare vita alle storie.

Il video di CMG

" Se vi chiedessi qual è la più antica forma di linguaggio scritto nel mondo, ancora in uso oggi, sapreste rispondere alla domanda? È la forma dell'arte di Han Zi, i caratteri cinesi antichi più di 3.000 anni ", ha dichiarato Julier Mann nel video di presentazione del 2023 United Nation Chinese Language Day e CMG Video festival.

I personaggi che si incontrano lungo il percorso includono Cangbao, mascotte della Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite, un poeta, un esperto di tè tedesco, una compagnia di danza ungherese e uno chef britannico. Lo spettacolo sarà mostrato a decine di milioni di persone in tutto il mondo attraverso i media di CMG e attraverso i suoi partner.

Il video percorre la storia, l'arte e la cultura della Cina. Scendendo nei dettagli, nel secondo filmato si fa riferimento alla pittura dell'acqua, un modo per mostrare le meraviglie di questo elemento naturale attraverso la sua rappresentazione in forme differenti. Spazio, poi, alla Chabaixi, una tecnica artigianale unica che crea motivi artistici sulla superficie dell'infuso di tè, alla scelta del signor Gerhard Thamm, proprietario della prima casa del té da lui aperta, dieci anni fa, in Germania. E poi altri filmati per celebrare la ricca storia cinese, arrivata fino al presente e già proiettata nel futuro.