Fine dell'odissea degli astronauti sulla Iss: dopo 9 mesi la capsula di Musk li riporta a casa

Quasi tre mesi avevo scritto dei due astronauti, Barry Wilmore e Sunita Williams, rimasti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Dovevano starci solo dieci giorni, erano partiti con la Starliner, navicella della Boeing, a giugno, e per un problema tecnico non sono più potuti tornare. Sarà che negli Stati Uniti infuriava la campagna elettorale e dei due importava poco, fatto sta che Trump, appena insediato, chiese a Elon Musk di andarli a riprendere («i due coraggiosi eroi dimenticati nello spazio dall’amministrazione Biden»), e così è stato, o meglio è in corso il recupero dei due lost in space.

In ogni caso la Boeing ha subito un brutto colpo (peggio ancora i due poveri dimenticati), da cui guadagnerà in immagine e affidabilità Space X. Dopodiché bisogna pur dire che la NASA ha dovuto seguire i protocolli di sicurezza per il recupero (motivo per cui, al di là della politica, la missione targata Space X, annunciata da gennaio, è partita solo adesso: i viaggi nello spazio devono essere sicuri, non è come mandare un elicottero a recuperare due escursionisti rimasti su una montagna).

Insomma, finalmente la capsula Crew Dragon della Space X è partita venerdì dal Kennedy Space Center, e ritornerà, comunica la NASA, non prima del 19 marzo. Cosa volete che sia qualche giorno, tra poco facevano un anno in orbita.

Intanto saranno in compagnia con l’equipaggio della missione, composto dal giapponese Takuya Onishi, dal russo Kirill Peskov, e dalle astronaute americane Anne McClain e Nichole Ayers (è bello vedere come fuori dalla Terra, lì sulla ISS, tutte le nazioni collaborino tra di loro da decenni senza divisioni ideologiche: è per questo che si chiama Stazione Spaziale Internazionale). Ai salvatori non credo racconteranno com’è bella la Terra vista dallo spazio, piuttosto punteranno il dito verso l’oblò e diranno, come degli ET al contrario: «Telefono casa».