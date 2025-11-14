Finto comandante senza licenza pilotava aerei di linea in tutta Europa: bufera sulla compagnia aerea

Un finto capitano di voli di linea avrebbe pilotato aerei per i cieli di tutta Europa, e non solo, pur essendo sprovvisto della licenza richiesta per ricoprire il delicato incarico: la vicenda choc, denunciata dal Daily Mail, ha fatto il giro del mondo, scatenando una comprensibile ondata di polemiche.

Stando a quanto riferito dal popolare quotidiano britannico, a finire nel mirino è l'Avion Express, compagnia aerea lituana nonché società di leasing di aeromobili che fornisce velivoli, equipaggi e servizi di manutenzione e assicurazione anche ad altre compagnie aeree. L'impostore, sfruttando la sua finta qualifica, avrebbe pilotato numerosi velivoli per mesi, trasportando centinaia e centinaia di passeggeri ignari dei rischi.

Il Daily Mail spiega che l'uomo era in possesso esclusivamente di una licenza di copilota, ma che falsificando una serie di documenti, sarebbe riuscito a ottenere l'incarico di comandante, ingannando così la stessa Avion Express. Quando ufficialmente era ancora un copilota, il truffatore avrebbe operato esclusivamente a bordo di velivoli della Garuda, compagnia aerea di bandiera dell'Indonesia.

Il raggiro è avvenuto solo successivamente, quando l'uomo sarebbe riuscito a falsificare i documenti necessari a vedersi riconoscere il ruolo di primo pilota, consegnandoli per l'appunto alla Avion Express, azienda specializzata soprattutto in "wet-lease", ovvero nel fornire a noleggio aeromobili ed equipaggi ad altre compagnie aeree, quali ad esempio Eurowings e Lufthansa Group.

La compagnia aerea lituana sta ora indagando sul pilota. Rolanda Lipneviciute, responsabile marketing e comunicazione di Avion Express, ha rilasciato una dichiarazione al Daily Mail. "L'indagine è attualmente in corso e prevede il coordinamento con le autorità di diversi Paesi per verificare ed esaminare tutti i dettagli rilevanti relativi alle esperienze del pilota” , spiega la dipendente, “siamo inoltre pronti a informare le autorità competenti” .

“Per quanto riguarda l'eventuale operatività del pilota come comandante, è importante comprendere che, sebbene l'indagine non sia ancora completa, non vi sono attualmente prove conclusive sulla sua documentazione per verificare un'eventuale falsificazione di documenti”

, ha aggiunto, anticipando che si tratterà di un'indagine molto lunga e complessa, dal momento che sono coinvolti numerosi altri Paesi.