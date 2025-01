La forza di Huang Ping contro il comunismo edilizio

Ascolta ora 00:00 00:00

I pensionati guardano i cantieri? Da noi è l’immagine classica del pensionato, perché non siamo cinesi. In Cina puoi essere un eroe, come Huang Ping, e il suo nipotino di 11 anni. Come? Non sapete chi è Huang Ping? È l’uomo che combatte il comunismo. È un signore, Huang Ping, che abita in un edificio, che un giorno si vede fare un’offerta dal governo cinese per lasciare la sua amata casa, e mica spicci: 210mila euro (circa 1,6 milioni di yuan). Perché lì, nella città di Jinxi, dove vive Haung Ping, deve passarci un’enorme autostrada, la circonvallazione G206, lunga quasi quattordici chilometri. Gli altri inquilini hanno accettato e se ne sono andati. Ma Huang Ping dice no! Lui non si fa comprare! Lui casa sua se la tiene, e vadano a quel paese, i comunisti.

E i comunisti che fanno? Hanno iniziato i lavori e la casa è completamente circondata dall’autostrada. Per farvi capire: è come se a Roma vi ritrovaste con la casa in un buco di cemento in mezzo al Grande Raccordo Anulare, che si biforca intorno alla vostra abitazione e si riunisce subito dopo. (A pensarci sono stati anche gentili, io avrei pensato che lì passassero con le ruspe sull’edificio con dentro Huang Ping senza farsi troppi problemi). Comunque sia ora tutto il giorno, dalla mattina alla sera, è circondato dai lavori e dai rumori assordanti, quindi se ne va in centro per tornare la sera, sperando finiscano presto, meglio l’autostrada (pensateci, pensionati che per passare il tempo guardano i cantieri). Dice di essersi pentito, che avrebbe dovuto accettare l’offerta.

Però, morale della favola, la storia di Huang Ping resterà nella Storia e entrerà anche nelle favole con una morale sull’eroismo (un po’ venuto male) della resistenza ai regimi: «C’era una volta un anziano signore, che si chiamava Huang Ping, aveva una casa e…».