Auto contro la folla in Francia: un morto e 5 feriti. La polizia: "Atto intenzionale"

Sarebbe stato un gesto volontario, secondo le autorità francesi, lo schianto di un'auto contro un gruppo di pedoni la notte scorsa nella località di Évreux, in Normandia, dove un uomo di 30 anni è rimasto ucciso mentre i feriti sono cinque di cui due in gravi condizioni. L'evento è avvenuto intorno alle 4 del mattino dopo una lite all'interno di un bar cittadino: esclusa l'ipotesi di matrice terroristica.

La dinamica dell'incidente

Il sindaco della cittadina, Guy Lefrand, ha raccontato alcuni particolari sul proprio account Facebook. " Questa mattina sono stato informato di un grave incidente avvenuto davanti al locale La Winery, in avenue Winston Churchill. È scoppiata una rissa che ha provocato un movimento di folla e un veicolo ha investito diverse persone ", ha riferito sul social. " Il bilancio provvisorio è di un morto, due feriti in condizioni critiche e tre feriti in condizioni meno gravi ", ha aggiunto, esprimendo " commozione e profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari". La situazione è ora tornata alla normalità. È in corso un'indagine per stabilire le circostanze esatte di questo dramma ", ha concluso.

Le persone coinvolte

I media francesi hanno fornito ulteriori dettagli: all'arrivo dei soccorsi il 30enne è stato trova in arresto cardiorespiratorio e non è stato possibile rianimarlo nonostante i numerosi tentativi. I feriti gravi sarebbero due uomini di 31 e 52 anni trasportati d'urgenza all'ospedale di Eure-Sein​e, mentre i meno gravi sono un uomo di 34 anni, un altro di 58 anni e una donna di 50 anni, anch'essa coinvolta nell'incidente, che è riuscita a rimanere sul posto dopo tutte le cure del caso.

L'alterco in un bar

Secondo quanto raccontato dal procuratore di Évreux, Rémi Coutin, a un corrispondente dell'Afp, sarebbe scoppiata una lite in wine bar del centro città verso le 4 del mattino. A quel punto, i buttafuori del locale hanno deciso di far uscire tutti i clienti che in quel momento popolavano il locale e stimati in un centinaio. " È stato a questo punto che, probabilmente in seguito alla colluttazione avvenuta all'interno della discoteca, una persona sarebbe andata a prendere un veicolo lanciandosi deliberatamente in retromarcia ad alta velocità tra la folla all'esterno del locale ", ha aggiunto il procuratore.

Aperta un'inchiesta

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio: il magistrato avrebbe già escluso qualsiasi movente " terroristico, razzista o di altro tipo " imputando la

A priori, pensiamo a una lite tra clienti di questo bar che, di conseguenza, è completamente degenerata e ha portato a una terribile tragedia

colpa a quanto sia accaduto dentro il locale. "", ha sottolineato.