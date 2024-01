Fumo in cabina: volo Roma-Boston atterra in Irlanda

Atterraggio di emergenza per un volo Delta Airlines partito da Roma e diretto a Boston. L'aereo, partito alcune ore prima dallo scalo di Fiumicino, avrebbe dovuto affrontare la traversata intercontinentale per raggiungere la città del Nord America ma a un certo punto la cabina si è riempita di fumo e il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza. L'aereo è atterrato in Irlanda, a Shannon, con i 294 passeggeri senza alcun inconveniente e ora si sta cercando di determinare quali potrebbero essere state le cause del disservizio.

I fatto è accaduto questa mattina e a darne notizia è stata l'emittente pubblica irlandese. L'Airbus 330/900 è atterrato in sicurezza alle 11.49 locale ed è stato accolto dai servizi di emergenza e dal personale aeroportuale. Non ci sono stati inconvenienti di sorta nel corso dell'atterraggio e tutto si è svolto secondo le pratiche consolidate che vengono attuate in questi casi. Una volta atterrato, il volo è stato scortato verso una piazzola isolata per evitare che un eventuale problema di dimensioni maggiori, come un incendio o una esplosione, coinvolgesse altri velivoli. I passeggeri sono stati fatti sbarcare in totale sicurezza e il volo è stato cancellato. Solo un passeggero ha avuto bisogno dell'assistenza medica dei paramedici ma, fortunatamente, non ci sono state conseguenze per l'inconveniente.

Tutti i passeggeri sono stati riprotetti su un altro volo che, partito da Shannon, è poi decollato verso Boston. Il team interno di Delta sta indagando sulle possibili cause dell'inconveniente. L'atterraggio a Shannon è stato l'ultima possibilità per il volo di atterrare in sicurezza prima di affrontare l'oceano Atlantico.