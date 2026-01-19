Furto al Louvre, un video inedito mostra l'assalto dei ladri alle vetrine della Galleria di Apollo

A tre mesi di distanza dal 19 ottobre 2025, il clamoroso furto messo a segno all'interno del Museo del Louvre continua a far discutere: ad attirare nuovamente l'attenzione mediatica è un video inedito ripreso dal sistema di sorveglianza della struttura e pubblicato in anteprima mondiale da "Sept à huit", programma televisivo di attualità francese trasmesso su TF1 ogni domenica sera.

Il filmato, inutile dirlo, è diventato in breve virale, e mostra integralmente uno dei quattro minuti che sono occorsi al ladri per ripulire le vetrine della Galleria di Apollo contenenti gioielli di epoca napoleonica e mettere insieme un bottino del valore complessivo di circa 88 milioni di euro. Dopo aver piazzato il montacarichi di cui si erano impossessati davanti a uno dei balconi del museo, i malviventi, con il volto coperto, erano entrati con l'unico obiettivo di saccheggiare le teche di vetro all'interno delle quali si trovavano conservati ed esposti i monili del Tesoro della Corona di inestimabile valore storico.

Nella prima parte del nuovo filmato trasmesso in esclusiva da "Sept à Huit", nello specifico, si vede l'assalto a una delle vetrine da parte di un membro della banda che indossa un gilet giallo. Dopo aver utilizzato una smerigliatrice angolare, l'uomo completa l'opera abbattendo il vetro con il gomito e impossessandosi dei gioielli appartenuti all'imperatrice Eugenia, che vengono riposti dentro una tasca.

Raccolta da terra la borsa che portava con sé, lo stesso ladro corre in aiuto di un altro membro della banda che stava cercando di mandare in frantumi una seconda teca di dimensioni maggiori. Anche in questo caso il malvivente utilizza prima una smerigliatrice angolare, poi, dopo averla poggiata a terra, finisce il lavoro prendendo a pugni il vetro e abbattendolo anche grazie alla collaborazione del complice. Recuperati i preziosi monili e lo strumento utilizzato durante l'incursione, i due ladri se la danno a gambe.

Complessivamente il colpo è durato appena quattro minuti, dalle 9.35 alle 9.39, sufficienti ai malviventi per impadronirsi di un bottino di valore inestimabile. Usciti dal Louvre, i quattro ladri erano poi fuggiti a bordo di due scooter posteggiati proprio sotto il museo, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Nella concitazione di quegli attimi, tuttavia, avevano fatto cadere la corona di diamanti e smeraldi appartenuta all'imperatrice Eugenia.

Ad ora sono stati recuperati solo due dei nove gioielli rubati, nonostante il fatto che sia stata avviata un'indagine internazionale.