Gasdotto in Finlandia, ombre russe dietro all'ipotesi sabotaggio

La lunga mano della Russia potrebbe estendersi sulla vicenda del Balticconnector, il gasdotto tra Estonia e Finlandia chiuso domenica scorsa per una perdita, e sul danneggiamento di un cavo di telecomunicazioni sottomarino che collega i due Paesi. Rochan Consulting, un’agenzia di consulenza strategica esperta di spazio post-Sovietico, ha riferito che attorno a metà settembre una nave russa ha condotto “operazioni subacquee” vicino al gasdotto. Si tratta della Sibiryakov, un vascello per studi idrografici che, nel corso del 2023, ha effettuato tre missioni nel golfo di Finlandia. “ Non stiamo puntando il dito, ma è probabile che i russi abbiano esaminato il condotto ”, afferma il direttore di Rochan Konrad Muzyka.

Although much is to be determined, in mid-Sep @gapinskimj wrote in our Kaliningrad Military Digest about the Russian Sibiryakov hydrographic survey vessel's movements near the Balticconnector. We're not pointing fingers, but it's highly likely that Russians surveyed the pipe. https://t.co/SWFfSWiyzu pic.twitter.com/6EyGQqDzL4 — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 9, 2023

Per il momento si tratta solamente di un’ipotesi e le indagini sono ancora in corso. Lo stesso primo ministro finlandese Petteri Orpo ha dichiarato che “ la questione è seria e occorre studiarla adeguatamente. Non c’è fretta di trarre conclusioni ”. La vigilanza alle infrastrutture critiche del Paese, intanto, è stata aumentata. In particolare, nella zona del gasdotto sono state schierare la nave della marina militare Mhc Purunpää e la Tuva, un vascello da pattugliamento della guardia costiera.

Inoltre, il presidente finlandese Sauli Niinisto ha affermato che “ è probabile che i danni al gasdotto e al cavo di comunicazione siano il risultato di attività esterne ”. Questi sospetti derivano dalle dimensioni estese della breccia nel Balticconnect e dal fatto che non sono state registrate esplosioni lungo il gasdotto. Le autorità finlandesi hanno comunque rassicurato sulla stabilità dei rifornimenti energetici del Paese e hanno ribadito che “la connettività generale” non è stata influenzata. L’evento, però, riporta alla memoria la distruzione del gasdotto Nord Stream 2, su cui non è stata ancora fatta chiarezza.