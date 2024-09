L'esplosione, il rogo nell'impianto chimico e l'ordine di evacuazione: allarme ad Atlanta

Ascolta ora 00:00 00:00

Un grave incendio si è sviluppato presso l'impianto chimico Biolab di Conyers, Georgia (Stati Uniti). Le autorità della cittadina, a circa 30 miglia a est di Atlanta, hanno emesso un ordine di evacuazione, mentre numerose squadre di esperti e vigili del fuoco sono a lavoro sul posto.

L'impianto, che fa parte della divisione per la cura dell'acqua di piscine e spa della KIK Consumer Products, ha cominciato a emettere pennacchi di fumo denso, nero e tossico sulla città, visibile a chilometri di distanza, fin dalla I-20, dove gli automobilisti hanno iniziato a filmare l'accaduto. Le autorità hanno poi bloccato l'importante arteria. I funzionari della contea di Rockdale chiedono alla popolazione di non avvicinarsi al sito di Conyers. Non è chiaro per quanto tempo l'evacuazione rimarrà in vigore ma i cittadini pericolosamente vicini all'impianto sono state evacuati nella palestra JP Carr di Hardin Street a Conyers.

Secondo i funzionari della contea di Rockdale, l'incendio è stato apparentemente causato dal malfunzionamento di un irrigatore. L'acqua proveniente dalla testa dell'irrigatore malfunzionante è entrata in contatto con una sostanza chimica reattiva all'acqua e ha prodotto una colonna di sostanze chimiche, hanno spiegato i funzionari della contea sul loro sito web. In seguito, è scoppiato un incendio sul tetto e i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, ma si è riacceso ore dopo, ha affermato lo sceriffo della contea di Rockdale Eric Levett.

Le strade sono chiuse nella zona e ai residenti tra Sigman Road e l'Interstate 20 è stato chiesto di evacuare. Inoltre, l'interstatale è bloccata in entrambe le direzioni tra Salem Road e Turner Hill. Lo sceriffo ha detto che chiederà assistenza al Georgia Department of Public Safety e alla Georgia State Patrol. A coloro che si trovavano a nord di Sigman è stato chiesto di rifugiarsi in luoghi sicuri e di tenere le finestre chiuse. I dipartimenti sanitari delle contee di Gwinnett, Newton e Rockdale hanno anche chiesto ai residenti nelle vicinanze di spegnere l'aria condizionata "per ridurre al minimo l'esposizione a potenziali pericoli".

Nel settembre 2020, il BioLab era stato protagonista di un “evento di decomposizione termica” che aveva causato un grave incendio. Nel suo rapporto finale sull'incidente, l'US Chemical Safety Board ha scoperto che i forti venti dell'uragano Laura avevano danneggiato il magazzino del laboratorio, consentendo all'acqua piovana di entrare nell'edificio. L'acqua è entrata in contatto con una sostanza chimica e ha avviato una reazione che ha causato l'incendio.

La portavoce dell'ufficio dello sceriffo, Christine Nesbitt, non conosce il numero di persone evacuate. L'Agenzia federale per la protezione dell'ambiente e la Divisione per la protezione dell'ambiente della Georgia sono entrambe sul posto, ha dichiarato il direttore della gestione delle emergenze della contea, Sharon Webb. Le agenzie stanno monitorando l'aria per avere un'idea più precisa della composizione della colonna di fumo.

McDaniel ha rifeito che le squadre stanno lavorando perdall'edificio, lontano dalla fonte d'acqua. Una volta che il prodotto sarà contenuto, la situazione sarà rivalutata e i funzionari comunicheranno ai residenti se è sicuro tornare alle loro case.