Germania, donna accoltella 5 persone su un bus: 3 in pericolo di vita

Attacco col coltello in Germania, a Siegen. Una donna di 32 anni ha attaccato i passeggeri a bordo di un autobus colpendone 5. Tre persone sono in pericolo di vita. " Al momento non vi è alcuna possibilità di un attacco terroristico ", ha detto Polizia. I fatti si sono averificati nel quartiere di Eiserfeld a bordo di un autobus pubblico che si stava dirigendo alla festa cittadina attorn alle 19.40. Tre delle persone ferite pare siano in pericolo di vita, mentre altre le altre due sembra che non corrano pericoli in quel senso.

L'autrice dell'attentato è stata fermata dalla polizia, alla quale si è costituita non appena gli agenti sono accorsi sul posto. Stando a quanto riferisce il quotidiano Spiegel, inoltre, la donna è nota alle forze dell'ordine locali in quanto in passato si è resa protagonista di reati legati alla droga. Alcuni testimoni hanno riferito che in quel momento a bordo dell'autobus c'erano circa 40 persone, delle quali molti erano bambini e giovanissimi che si stavano dirigendo alla festa della cittadina, l'evento più attesto dell'estate. I presenti hanno riferito che quei momenti sono stati terrificanti e che c'è stato un enorme spargimento di sangue.

Anche il quotidiano Bild ha confermato che la donna è nota alle autorità locali per reati legati alla droga e per avere problemi psichiatrici, per questo motivo la polizia esclude che ci possa essere un attacco terroristico dietro l'attacco. I testimoni hanno raccontato agli agenti che la donna ha colpito alla cieca, a caso, senza motivo. Inevitabilmente, i passeggeri non colpiti si trovano attualmente in stato di choc e sono accuditi dal personale sanitario e psicologico accorso sul posto. Così come accaduto una settimana a Solingen, anche Siegen oggi festeggia il suo anniversario di fondazione, l'800esimo.

La polizia ha riferito che non sussistono ulteriori pericoli, essendo stata arrestata l'artefice dell'aggressione, pertanto è stato deciso di non interrompere i festeggiamenti. Tutti i feriti sono stati portati negli ospedali di zona, posti instato di allerta, ma la situazione è facilmente gestibile.