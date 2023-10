Tracollo socialista e ascesa di AfD: lo schiaffo di Assia e Baviera a Scholz

Scholz in picchiata nelle elezioni regionali chiave previste questa domenica. L'incertezza politica cala sul Paese nel bel mezzo della brusca frenata economica dopo anni di crescita inarrestabile. I tre partiti della coalizione di sinistra-centro del cancelliere tedesco avrebbero perso fra i 2,5 e i 4,3 punti in Assia e tra gli 1,2 e gli 1,6 punti in Baviera, come emerge dagli exit poll pubblicati dal primo canale pubblico Ard.

Un "referendum" sul cancelliere Scholz

Oggi i cittadini tedeschi erano attesi alle urne oggi in due elezioni statali chiave, in un test per la coalizione del cancelliere, ormai a metà del suo mandato, mentre la risorgente estrema destra potrebbe ricevere un'altra spinta. Aumento dei flussi migratori e problemi economici i temi principali per i quasi 14 milioni di persone che hanno diritto al voto in Baviera, il più grande Stato del Paese, e in Assia.

Dato che l'insieme degli elettori rappresenta quasi uno su cinque dell'elettorato tedesco e che entrambi gli Stati si qualificano come pesi massimi economici tra le 16 regioni del Paese, queste elezioni sono considerate un indicatore cruciale dell'umore della popolazione e, dunque, una sorta di referendum sul cancelliere. Le prime indicazioni sull'andamento dei partiti, che erano attese per le 18:00, forniscono già delle informazioni chiave, mentre i risultati ufficiali sono attesi in serata.

I primi exit poll: Scholz nei guai

Sembra essere molto dura la sconfitta attesa alle elezioni in Assia e in Baviera per la coalizione semaforo (socialisti, verdi e liberali) guidata dal cancelliere. Si rafforzerebbe, dunque, ulteriormente l'estrema destra di AfD. Secondo i primi exit poll, in Baviera la Csu è chiaramente al primo posto - anche se con lievi perdite: l'Unione cristiano-sociale, ala destra bavarese del principale partito di opposizione in Germania, si sarebbe confermata prima nelle odierne elezioni regionali in Baviera con il 37% dei consensi, in flessione di 0,2 punti rispetto a cinque anni fa. In Assia, la Cdu ha guadagnato 8,5 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni statali. L'AfD ha guadagnato 4,8 punti percentuali in Baviera e ora ha il 15%. L'FDP viene espulso dal parlamento statale a Monaco, con Wiesbaden Infratest dimap che lo vede al 5%.

I risultati attesi per Scholz e gli altri

Crisi energetica, economica, guerra in Ucraina hanno lastricato il cancellierato di Scholz fino ad oggi. I tre i partiti della sua coalizione - i socialdemocratici della Spd, i Verdi e i liberali della Fdp - sono scesi nei sondaggi negli ultimi mesi a causa di recessione, inflazione, politiche sull'immigrazione e divisioni interne. Nell'ultimo test elettorale in Germania prima delle europee e regionali tedesche del giugno prossimo, era invece prevista di nuovo in ascesa l'estrema destra del partito Afd. Scontate le affermazioni dell'Unione cristiano-democratico e sociale (Cdu-Csu), all'opposizione a Berlino ma da decenni radicate soprattutto a Monaco di Baviera (dal 1957) ma anche a Wiesbaden (dal 1999). In Assia però la conta dei seggi potrebbe fornire un'opportunità di governo alla coalizione semaforo.

I Liberali, invece, rischiano di fermarsi sotto la soglia di sbarramento del 5% vanificando le speranze della capolista socialdemocratica, la ministra dell'Interno Nancy Faeser, di spodestare i cristiano-democratici. Proprio quest'ultima, in una dichiarazione trasmessa dal primo canale pubblico ha definito "molto deludente" il risultato del partito socialdemocratico alle elezioni regionali di oggi. La Csu, ala destra bavarese della Cdu, era accreditata al 36,7% secondo la media di sei sondaggi dell'ultimo mese raccolti dal sito Dawum: pur essendo il suo peggior risultato da oltre 70 anni, le consentirebbe di continuare a governare con il partito di destra dei "Liberi elettori" (15,3%). Anche in Assia la Cdu in testa con un 32,0%. Osservata speciale, la prestazione dell' "Alternativa per la Germania" (AfD) che dovrebbe raccogliere un 14,0% in Baviera e un 15,5% in Assia, dove incalzerebbe la Spd di Scholz (16,1%) e i Verdi (16,9%).