Altro incidente per un bus Flixbus: cinque morti e diversi feriti in Germania

Altro incidente per un bus Flixbus: un morto e diversi feriti in Germania

In aggiornamento

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania. Un pullman Flixbus si è ribaltato e almeno cinque persone sono morte. Diversi i passeggeri sono rimasti gravemente feriti, come riportano i media tedeschi. Intorno alle 9.45 il Flixbus era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è capovolto. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori sul posto, più di dodoci persone sono rimaste ferite, come si legge sul Bild. La polizia, al momento, non ha voluto confermare il numero delle persone che sono state soccorse dagli operatori sanitari.

La A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni. L'incidente di questa mattina non è il primo su questo tratto autostradale che vede coinvolto un pullman. Nel maggio 2019, riporta sempre Bild, un incidente simile si è verificato circa quindici chilometri più a sud, ancora una volta sull'autostrada A9. Anche in quell'occasione un pullman si è ribaltato e una donna è morta.

Nell'impatto rimasero ferite oltre 70 persone, alcune in modo grave.