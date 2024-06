Germania, spari in strada ad Hagen. Quattro feriti, uno è grave

Germania, spari in strada ad Hagen. Almeno un uomo in fuga

Nella cittadina tedesca di Hagen (Renania settentrionale-Vestfalia) sarebbe in corso un "importante" operazione di polizia dopo una sparatoria che avrebbe causato quattro feriti, di cui uno molto grave, come testimonierebbe la presenza in loco di diverse ambulanze. Le operazioni si stanno svolgendo nel sobborgo di Eilpe, a circa 30 km da Dortmund.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hintergründe des Geschehens im familiären Umfeld liegen. Wir klären weiterhin auf. #Hagen #Eilpe — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) June 1, 2024

Dalle prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, la sparatoria avrebbe avuto inizio in Hochstrasse per poi spostarsi in un salone di un parrucchiere lì vicino. La polizia di Dortmund, che ha preso il posto della polizia di Hagen nella gestione dell'operazione, sospetta che il movente sia da ricercarsi all'interno della famiglia dell'autore del reato, ha confermato un portavoce della polizia interpellato dal Westfalen Post. "Stiamo cercando intensamente l'autore del reato. Si prega di evitare le zone del centro di Hagen, la Hochstrasse a Eilpe e la zona di Breckerfeld", hanno riferito gli agenti.

L'autore sarebbe al momento in fuga. Nessuna pista essere esclusa al momento, anche se dalle prime ricostruzioni il movente potrebbe essere di tipo familiare. La polizia invita tutti i cittadini a stare lontano dalla zona. La polizia tedesca sta conducendo una caccia all'uomo con unità speciali, elicotteri e cani poliziotto. Secondo quanto riferiscono fonti della polizia al giornale tedesco, la sparatoria è iniziata in appartamento e poi si è spostata nei locali di un vicino parrucchiere.

"Sospettiamo che l'aggressore sia ancora nell'area", ha detto un portavoce della polizia, spiegando che le ricerche si stanno concentrando in un'area residenziale a pochi chilometri dalla scena della sparatoria.

", ha aggiunto chiedendo alla popolazione di evitare la zona, dal momento che si ritiene che la persona in fuga sia armata. "Sospettiamo che il movente sia da ricercare in ambito familiare", ha detto ancora il portavoce.