Il gesto grafico che racconta Benedetto XVI

Mai in duemila anni di storia della Chiesa era accaduto che un Papa rinunciasse al pontificato per anzianità poiché, a causa dell'età avanzata, non si sentiva più in grado di sostenere il peso del pontificato. La grafia così minuta di Joseph Ratzinger, mette in luce un pensiero profondo che nulla lascia al pressapochismo.

Dotato di un’intelligenza profonda con buone doti di critica e di verifica, Benedetto XVI era persona che mal sopporta situazioni intrigate o oscure, diventando persino meticoloso pur di evitarle. Grande osservatore dei principi teologici e filosofici, di cui peraltro sembra essere ben dotato (vedi lettere minute e gesto grafico contenuto), difficilmente si lascia andare cedendo alla superficialità.

La grafia che sto analizzando mette in luce un malessere tensivo dovuto a una resistenza psicofisica scadente (vedi gesto grafico congestionato e rigo discendente verso destra, segnali di un decadimento psicofisico generale).

Sua Santità Benedetto XVI possiede un carattere tenace, sensibile e poco incline alle amicizie, quindi senza dubbio selettivo, in quanto utilizza il discernimento sia nelle scelte personali sia in quelle ufficiali. Mai però in maniera rancorosa o infingarda.

Joseph Ratzinger passerà alla storia innanzitutto per il gesto sorprendente della rinuncia, manifestata l'11 febbraio 2013 con la lettura di una breve dichiarazione in latino davanti agli attoniti cardinali, affermando che quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l’incarico affidatogli, allora ha il diritto e in alcune circostanze anche il dovere di dimettersi. Tutto ciò rientra nel quadro caratteriale di questo pontefice che, pur in modo impacciato e schivo, non ha mai rinunciato a difendere il proprio pensiero mantenendo sempre e comunque la propria integrità etica (vedi firma uguale al testo), a volte in modo determinato e duro altre volte con l’atteggiamento paterno.