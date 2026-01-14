Il governo spagnolo premia Open Arms per i "servizi resi allo Stato" ma la Ong sbarca i migranti in Italia

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha conferito una onorificenza ufficiale dello Stato spagnolo, l'Encomienda de Número dell'Ordine al Merito Civile, al fondatore di Open Arms, Oscar Camps. Si tratta di uno dei più alti gradi dell'Ordine del Merito Civile, istituito nel 1926 per riconoscere servizi di particolare rilievo resi allo Stato spagnolo o alla società civile nei campi civile, sociale, culturale, umanitario e della cooperazione internazionale. Eppure, l'attività di Open Arms non si svolge nel Paese iberico, perché Open Arms opera esclusivamente in Italia: è attiva nel Mediterraneo centrale con le sue barche ed effettua gli sbarchi dei migranti solo nel nostro Paese. È una delle organizzazioni che ha maggiormente attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, anche perché da poco si è concluso il processo a carico di Matteo Salvini che vedeva Open Arms come accusatore del ministro.

Appare troppo facile per la Spagna premiare una Ong per i servizi " resi allo Stato spagnolo o alla società civile " quando questi non sono stati svolti. Open Arms utilizza la Spagna come approdo per le sue barche, principalmente per le agevolazioni fiscali che vengono concesse, ma quando si tratta di operatività predilige il Mediterraneo centrale e l'Italia. Eppure potrebbe operare in Spagna: le rotte tra l'Africa occidentale e le isole spagnole sono particolarmente mortali, più di quelle del Mediterraneo. Ci sono anche rotte nel bacino occidentale del Mediterraneo che portano i migranti dal nord Africa alle coste spagnole. Eppure, da quelle parti, le navi di Open Arms non si vedono. Prima o poi dovranno dare spiegazioni di questo comportamento, dovranno dire perché, pur avendo l'emergenza in casa, operano in altri Paese.

Nel frattempo da Open Arms si fregiano di questo premio, che dedicano " a tutte le persone soccorse nel Mediterraneo, oltre 70.000 in 10 anni di attività, agli equipaggi, ai volontari e a chi, ogni giorno, continua a operare perché la vita umana venga sempre prima di ogni considerazione politica ". Evidentemente ci sono migranti di serie A e di serie B, perché quelli che solcano l'Atlantico, ben più rischioso del Mediterraneo, vengono ignorati dai "buoni". Quindi il dubbio che la considerazione politica venga prima di ogni altra per Open Arms c'è, visto che non ha mai alzato la voce contro il governo socialista di Sanchez: eppure, su quella rotta, nel 2025 sono morte 3.090 persone, contro le 1700 del Mediterraneo.

Ma se è vero, com'è vero, che ogni vita conta, allora perché le stesse attenzioni non vengono poste nelle rotte per la Spagna? In quel caso avrebbe un senso la benemerenza per Open Arms. In queste circostanze sembra il compiacimento tra "buoni" che si danno pacche reciproche sulle spalle.