Incidente in Perù, un bus si schianta vicino a Machu Picchu: 8 italiani tra i feriti

Paura questa mattina per alcuni nostri connazionali rimasti coinvolti in un incidente stradale in Perù, nella zona del Machu Picchu. Gli italiani facevano parte di un gruppo turistico che stava viaggiando a bordo di un bus che, lungo la strada per la città di Agua Calientes, ha finito con lo schiantarsi. Sono ore di preoccupazione, anche se dal ministero degli Esteri hanno fatto sapere che nessuno dei nostri connazionali si troverebbe in pericolo di vita.

L'incidente

Secondo le informazioni che arrivano dal Perù, lo schianto si sarebbe verificato tra le curve 6 e 7 dell'autostrada Hiram Bingham. A quanto pare l'incidente stradale, secondo quanto riportato dal quotidiano El Peruano, sarebbe stato causato da un errore commesso dal conducente dell'autobus, dipendente dell'azienda di trasporti turistici Consettur, anche se è presto per attribuire responsabilità e sulla vicenda indagheranno le autorità peruviane.

Sembra che il bus stesse scendendo dall'antica cittadella Inca di Machu Picchu, appena visitata dal gruppo di turisti, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha finito con lo schiantarsi e precipitare dalla strada, particolarmente impervia. Si è trattato di una caduta di circa 15 metri, un volo che avrebbe potuto provocare conseguenze inimmaginabili.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi, oltre alle località locali. Le persone sono state aiutate a uscire del mazzo e poi assistite. I feriti sono stati subito trasportati all'ospedale di Cusco per ricevere le cure necessarie. Si parla di almeno 30 feriti. Sulla vicenda, ovviamente, la polizia peruviana ha aperto un'inchiesta e la compagnia di trasporti sta collaborando.

Come stanno gli italiani

Nel corso della mattinata abbiamo saputo che gli italiani coinvolti sono 13. "L'ambasciata d'Italia a Lima, in stretto raccordo con la Farnesina, si è attivata per fornire la massima assistenza consolare ai connazionali ed è in contatto con i familiari" , ha fatto sapere il ministero degli Esteri all'AdnKronos. Dei 13 italiani sappiamo che sono otto i feriti.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, ha poi voluto dare delle rassicurazioni su X: " Gli italiani coinvolti nell'incidente stradale vicino a Machu Picchu non sono in pericolo di vita. L'ambasciata italiana in Perù presta la massima assistenza. Continuiamo a seguire con grande attenzione".

polizia nazionale peruviana, secondo la quale gli italiani coinvolti sarebbero Luciana Bonfada, Angelo Florile, Giorgio Quiagliaroli, Dario Florio, Gabriela Cristoforini, Elisabetta Panzeri, Paolo Daledo, Greta Raimondi, Fabio Ficci e Matteo Vigano. I nomi devono però essere ancora confermati dalla Farnesina.