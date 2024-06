Grecia, sparano i fuochi d’artificio dallo yacht e incendiano un’isola: 13 arresti

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave incidente in Grecia, dove i fuochi d'artificio accesi a bordo di una nave hanno innescato un grave incendio su un'isola nei pressi di Atene, Idra. Si tratta dell'ennesimo incendio in Grecia, e nella regione di Atene, da quando è iniziata la stagione estiva che, nel Paese, si accompagna ormai da anni all'emergenza incendi. Diversi eventi hanno già causato morti, che si aggiungono a quelli causati dal caldo, che sono già numerosi, anche e soprattutto tra i turisti.

Il sindaco dell'isola ha espresso forte " indignazione " dopo che l'incendio è stato appiccato nella tarda serata di ieri e ha promesso un'azione legale contro i responsabili. L'incendio è stato " causato da fuochi d'artificio lanciati da una barca e ha bruciato l'unica pineta dell'isola in un luogo di difficile accesso e senza strade ". Così ha spiegato la squadra antincendio di Hidra, che sta cercando di domare le fiamme. Le indagini della polizia sono iniziate subito dopo l'evento e, già prima che il sindaco di Hidra avanzi la sua denuncia, sono già state arrestate tredici persone. Si trovavano tutte a bordo dello yacht sul quale sono stati accesi i fuochi. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che già domenica le persone saranno presentate davanti al giudice ma non sono state rese note le loro generalità.

La condanna per i colpevoli potrebbe essere particolarmente severa. Proprio di recente, infatti, la Grecia ha inasprito le pene per chi si rende colpevole di incendio, per cercare di contrastare un fenomeno che, ogni anno, si fa più gravoso e che distrugge migliaia di ettari di verde ogni estate. Al pari dell'Italia, infatti, da quando inizia la stagione calda i vigili del fuoco sono chiamati a contrastare incendi di vaste dimensioni, che in più di un'occasione hanno anche minacciato le abitazioni. I responsabili rischiano ora fino a 20 anni di carcere e multe fino a 200.000 euro.

Oltre a chiedere un'azione legale contro gli "irresponsabili" dietro i fuochi d'artificio, il sindaco Giorgos Koukoudakis ha dichiarato all'emittente pubblica ERT che le autorità devono creare più zone anti-incendio e strade attraverso le foreste.