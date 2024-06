Grecia, trovato il corpo senza vita del giornalista Michael Mosley

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiamava Michael Mosley, aveva 67 anni ed era un affermato giornalista scientifico, produttore e presentatore televisivo della Bbc. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina sull'isola greca di Symi, su un litorale roccioso, notato da un'imbarcazione che stava transitando in quell'area. Lefteris Papakalodoukas, sindaco dell'isola, ha spiegato che, mentre si trovava su una barca con rappresentanti dei media, ha visto un corpo a circa 20 metri sopra la spiaggia di Agia Marina. " Abbiamo ingrandito con le telecamere e abbiamo visto che era lui ", ha precisato. Le indagini per capire le esatte dinamiche di cosa sia accaduto sono ancora in corso. La moglie di Mosley ha intanto confermato la notizia " devastante ".

La morte del giornalista della Bbc

Mosley era scomparso mercoledì mentre si trovava in vacanza a Symi: aveva lasciato la moglie sulla spiaggia di Agios Nikolaos spiegando di voler fare passeggiata ma non sarebbe più ritornato. Il giornalista era infatti sparito nel nulla, dando il via ad un'intensa attività di ricerca durata cinque giorni terminata con la macabra scoperta. Il sindaco dell'isola ha dichiarato che l'uomo sembrava essere caduto da un ripido pendio, fermandosi contro una recinzione. Secondo quanto riferito da un cameraman della tv Ert, che si trovava sulla medesima imbarcazione, Mosley aveva con sè una borsa di pelle.

Il 67enne era noto nel Regno Unito per le sue apparizioni regolari in televisione e radio, per la sua rubrica sul quotidiano Daily Mail e alcune collaborazioni con la Bbc. Era conosciuto anche al di fuori del suo Paese grazie ad un libro scritto nel 2013 insieme alla giornalista Mimi Spencer e intitolato The Fast Diet. Il libro proponeva la cosiddetta dieta 5:2, che prometteva di aiutare le persone a perdere peso velocemente riducendo al minimo l’apporto calorico due giorni alla settimana e mangiando in modo sano negli altri cinque.

Mosley aveva spesso spinto il suo corpo a misure estreme per vedere gli effetti della sua dieta e ha anche convissuto con la tenia nelle viscere per sei settimane per il documentario della Bbc Infested! Living With Parasites. Il giornalista lascia quattro figli e la moglie Clare Bailey Mosley.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo

" È devastante aver perso Michael, il mio meraviglioso, divertente, gentile e brillante marito. Abbiamo avuto una vita incredibilmente fortunata insieme. Ci amavamo molto ed eravamo così felici insieme ", ha commentato la moglie del giornalista. Bailey, che aveva conosciuto Mosley alla scuola di medicina, ha detto di essere " incredibilmente orgogliosa " dei figli e del loro sostegno. " Io e la mia famiglia siamo stati enormemente confortati dalle manifestazioni d'amore di persone di tutto il mondo. È chiaro che Michael significava moltissimo per molti di voi" , ha proseguito aggiungendo che " Michael era un uomo avventuroso " e che questo era " parte di ciò che lo rendeva così speciale ".

Il corpo di Mosley è stato scoperto su un terreno roccioso vicino a una recinzione, non distante da un piccolo resort accessibile solo in barca o a piedi. Il resort si trova sul lato opposto della baia dove l'uomo aveva lasciato la moglie e gli amici all'inizio della giornata di mercoledì, e a circa 30 minuti di cammino da Pedi, dove era stato visto per l'ultima volta.

La moglie aveva lanciato l'allarme alle 19.30 dopo che l'uomo non era rientrato nella casa in cui la coppia alloggiava con amici britannici che vivono per parte dell'anno sull'isola e dove Mosley aveva lasciato il suo cellulare.

Mosley, editorialista del Daily Mail, aveva realizzato una serie di documentari sulla dieta e l'esercizio fisico, tra cui il programma di Channel 4 Michael Mosley: Who Made Britain Fat? Ha vissuto per sei settimane con dei vermi solitari nell'intestino per il citato documentario Infested! Living With Parasites su BBC Four.

A questo giornalista si deve anche la crescente popolarità della dieta 5:2, che prevede il digiuno per due giorni alla settimana per perdere peso. Nel 1995 era stato nominato giornalista medico dell'anno dalla British Medical Association.