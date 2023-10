Greta Thunberg in manette: l'attivista svedese arrestata a Londra

L’attivista Greta Thunberg è stata arrestata a Londra, dopo il suo discorso ad una manifestazione contro le compagnie petrolifere e del gas svoltasi martedì 17 ottobre in centro città. La protesta è stata organizzata dalla Ong Fossil Free London in occasione dell’Energy Intelligence forum, una tre giorni all’hotel di lusso InterContinental Park Lane dove si sono recati i colossi dell’oro nero, come Shell e TotalEnergies.

Nel suo appello ai manifestanti la 20enne svedese ha invitato gli eco-attivisti a “ reclamare il loro potere ” e a opporsi ai “ politici senza spina dorsale ”. A margine della protesta, Greta ha poi attaccato l’incontro “a porte chiuse” e ha condannato gli accordi siglati tra rappresentanti delle istituzioni e i “ lobbisti del settore distruttivo dei combustibili fossili ”.

L’intervento degli agenti di Scotland Yard è seguito al blocco delle strade e dell’ingresso dell’hotel ad opera degli attivisti, che hanno puntato il dito contro i profitti delle aziende oil&gas, reinvestiti nell’espansione di queste forme di energia e non nello sviluppo del green “come promesso”. Critiche sono state dirette anche contro la presidenza della Cop28, in programma il 30 novembre a Dubai, affidata al capo del colosso petrolifero statale degli Emirati arabi uniti Ahmed Al Jaber. Nei video e nelle fotografie diffuse sui social network e diversi tabloid britannici, si vede Greta sorridente con indosso una spilla che recita “oily money out” mentre viene trascinata via da due agenti e caricata su un furgone della polizia. Le forze dell’ordine di Sua Maestà hanno comunicato di aver fermato altre cinque persone.

Non è la prima volta che la paladina dell’ambiente finisce al centro dell’attenzione delle autorità. Pochi giorni prima del suo arresto a Londra, è stata multata dalle autorità svedesi per la sua partecipazione al blocco del porto di Malmö a luglio e per resistenza all'arresto. Greta ha dovuto versare 5.500 corone (476 euro) per aver “disobbedito all’ordine pubblico”. “ Questo mostra in modo molto preciso le mancanze del nostro sistema ”, ha detto uscendo dal tribunale locale. “ Proprio coloro che provano a difendere le persone, il pianeta e la vita sono quelli che devono affrontare questo tipo di conseguenze. Al contrario, quelli che provocano la crisi climatica, una questione di vita o di morte, distruggono il pianeta senza conseguenze ”.