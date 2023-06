Greta Thunberg si diploma: per lei l'ultimo sciopero scolastico, ma la protesta continua

E anche Greta Thunberg si diploma, concludendo il suo corso di studi di scuola superiore. L'annuncio sulla sua pagina Instagram, dove l'attivista svedese divenuta famosa per le sue manifestazioni pro-clima si mostra ai follower nel suo ultimo giorno di sciopero. Ultimo perché, come da lei spiegato, è anche il suo ultimo anno come studentessa.

Il ritorno sui banchi di scuola

Nell'agosto 2020, dopo essersi presa ben un anno sabbatico da scuola, Greta Thunberg aveva spiegato ai suoi sostenitori che aveva tutta l'intenzione di ripredere gli studi e di tornare in classe, come ogni giovane della sua età. " Il mio anno sabbatico è finito ed è così bello tornare finalmente a scuola! ", aveva scritto sui social.

Del resto, fra scioperi pro-clima e incontri importanti avuti con i leader del mondo, la Thunberg non aveva avuto molto tempo per pensare alla propria formazione scolastica. Ben 251, come da lei stessa ammesso, le assenze fatte dall'attivista svedese. Una scelta compiuta per portare avanti la sua lotta contro il cambiamento climatico.

Agli esordi, la Thunberg protestava ogni giorno (l'immagine di lei in impermeabile giallo dinanzi al parlamento svedese a Stoccolma ha fatto il giro del mondo). La ragazzina aveva poi limitato le manifestazioni al solo venerdì, lanciando il Fridays For Future. Evento a cui hanno partecipato migliaia di giovani e adolescenti più o meno consapevoli di ciò per cui stavano protestando.

Infine, il 24 agosto 2020, la decisione di fare ritorno in classe.

L'ultimo giorno di sciopero

Oggi Greta Thunberg, ormai 20enne, si è diplomata, e ha deciso di trascorrere il suo ultimo giorno da studentessa in un luogo significativo. Munita di cartellone, la giovane si è presentata ancora una volta di fronte alla sede del parlamento svedese. " Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima. Quindi questo è il mio ultimo sciopero scolastico ", ha scritto la Thunberg su Instagram.

La precisazione è d'obbligo, perché subito dopo la svedese spiega che il movimento Fridays for Future da lei fondato non finisce certo in questa data. "La lotta è appena inziata" , dichiara, promettendo che continuerà a protestare e a sfilare per strada insieme a tutti gli altri studenti. Le manifestazioni del venerdì, dunque, continueranno. "Quelli di noi che possono parlare hanno il dovere di farlo. Tutti contano. Per cambiare tutto, abbiamo bisogno di tutti. Ovviamente continuerò a protestare il venerdì, anche se tecnicamente non è più uno sciopero scolastico. Semplicemente non abbiamo altra scelta che fare tutto il possibile. La lotta è appena iniziata” , scrive la Thunberg.

"La lotta è appena iniziata"

Proseguiranno, quindi, i suoi impegni per il clima. Lo scorso gennaio, Greta Thunberg è stata vista protestare contro la costruzione di una miniera di carbone a Lützerath (Germania). A marzo, invece, si era scagliato contro i leader mondiali, parlando del rapporto Ipcc sui gas serra.