Steve Bannon in carcere dall'1 luglio: stangata contro l'ex stratega di Trump

Si spalancano le porte del carcere per Steve Bannon. L’ex consigliere di Donald Trump dovrà iniziare a scontare in una prigione federale la pena di quattro mesi per oltraggio al Congresso il prossimo primo luglio. Un giudice federale ha infatti stabilito che il guru della destra a stelle e strisce dovrà iniziare a scontare la pena prima che arrivi la sentenza del nuovo ricorso da lui depositato. Ricordiamo che a maggio i tre giudici della Corte d’Appello del distretto di Washington avevano respinto l’appello presentato contro la sentenza dell’ottobre del 2022, che prevedeva anche una multa di 6.500 dollari.

Steve Bannon è stato condannato per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione della Camera sul suo ruolo nell’assalto al congresso del 6 gennaio 2021, con un’attenzione particolare agli scambi avvenuti con Trump nei giorni precedenti. I giudici avevano sospeso la condanna in attesa degli esiti dell’appello. Oggi, invece, il giudice Carl Nichols ha affermato che, alla luce della sentenza dello scorso maggio con cui è stato bocciato il ricorso, "non esiste più" la motivazione per rinviare ancora la pena per il 70enne

I suoi legali hanno presentato un nuovo ricorso alla Corte d'appello del circuito di Washington, chiedendo che questa volta sia l'intera assise, e non solo tre giudici, a valutarlo. Fissando l’inizio della pena al primo luglio, il giudice ha consentito agli avvocati di avere quasi un mese di tempo per agire. Allontanato dalla Casa Bianca nell’agosto del 2017, al picco della sua influenza, Bannon è ora molto attivo con il podcast “War Room” ed è considerato uno dei punti di riferimento della destra americana.

Bannon non è l’unico ex collaboratore di Trump alle prese con guai con la

giustizia. L’ex consigliere per il Commercio della Casa Biancasta scontando una pena di quattro mesi in prigione per essersi rifiutato di testimoniare per l'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill.