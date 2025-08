"Ha distrutto la mia vita...". Chi è Luiza Rozova, la figlia "segreta" di Putin

“Ha distrutto la mia vita”. Parole forti quelle di Luiza Rozova, la figlia “segreta” di Vladimir Putin. La giovane, nota anche come Elizaveta Krivonogikh, ha criticato aspramente il presidente russo dopo aver già preso le distanze dal Cremlino e aver tagliato ogni ponte con Mosca.

Come riporta la Bild, la 23enne ha scritto una serie di post su Telegram contro il padre in una chat intitolata “The Art of Luiza”: “Mi ricorda chi sono e chi ha distrutto la mia vita. L'unico modo che ho di protestare, l'unico modo che ho per dimostrare chi sono io, è mostrare a tutti la mia faccia. La mia impronta unica, la prova della mia realtà. Questo è ciò che mi ricorda ogni giorno per chi sono nata e per chi è stata rovinata la mia vita. L'uomo che ha preso milioni di vite e distrutto la mia”. Putin non viene mai nominato, ma il riferimento appare chiaro.

Chi è Luiza Rozova

Nata nel 2003 a San Pietroburgo, secondo i ben informati Luiza Rozova sarebbe il frutto dell’amore segreto tra Putin e l'ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh. Sono poche le informazioni disponibili sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza. Una cosa è certa: dopo la sua nascita, le fortune finanziarie della madre sono aumentate vertiginosamente. Un fattore che ha alimentato le speculazioni, fino all’inchiesta del media investigativo russo Proekt che avrebbe confermato la tesi.

Come documentato sul suo profilo Instagram, la Rozova vive a Parigi. Sono molte le foto e i video delle sue serate trascorse in locali d’elite, oppure dei suoi viaggi a bordo di jet privati. Come evidenziato da Newsweek, dopo l’invasione russa dell’Ucraina la sua attività sui social si è fermata e l’account è scomparso.

Secondo diverse fonti, ora la Rozova si farebbe chiamare Elizaveta Rudnova e lavorerebbe in due gallerie d'arte parigine – L Galerie a Belleville ed Espace Albatros a Montreuil – entrambe note per ospitare mostre contro la guerra.

Inoltre, si è laureata alla ICART School of Cultural and Art Management nel 2024 e aiuta a organizzare mostre e a produrre contenuti video.

Ricordiamo che il Cremlino nel 2020 ha contestato il legame di Putin con la giovane, mentre lei non lo ha mai né smentito, né confermato.