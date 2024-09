Cyber attacco in Libano, esplosi migliaia di cercapersone. Ferito ambasciatore iraniano

Ascolta ora 00:00 00:00

In Libano decine di membri di Hezbollah sono rimasti feriti dopo che in diverse località del Paese sono esplosi dei cercapersone. I piccoli apparecchi di telecomunicazioni senza fili, ha spiegato la testata libanese L'Orient-Le Jour, sarebbero stati fatti saltare in aria da Israele nell'ambito di un raid chirurgico organizzato presumibilmente per prendere di mira i componenti dell'organizzazione paramilitare.

La situazione risulterebbe essere abbastanza grave, visto e considerato che gli ospedali hanno lanciato appelli per chiedere alla popolazione di donare il sangue. Il primo ministro, Najib Mikati, e gli altri ministri libanesi sono stati informati durante una riunione di governo degli " incidenti di sicurezza " avvenuti. Hezbollah ha intanto informato tutti i suoi militanti di smettere di usare i cercapersone, per pura che possano verificarsi nuove deflagrazioni. Il primo bilancio ufficioso parla di almeno un centinaio di feriti. Tra questi figura anche Mojtaba Amani, ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran in Libano.

Cosa succede in Libano

" Decine di feriti sono stati trasportati in ospedale dopo che i cercapersone sono esplosi a causa dell'uso di tecnologie avanzate ", ha scritto la National News Agency. Un'esplosione è stata udita nella periferia sud di Beirut, nonché nel sud del Libano, e nella Bekaa. Al Jazeera ha parlato di feriti sanguinanti che giacevano a terra.

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, qualche mese fa aveva invitato i suoi combattenti, in particolare quelli che erano in prima linea lungo il confine meridionale del Libano con Israele, a smettere di usare gli smartphone perché Israele ha la tecnologia per infiltrarsi e penetrare in questi dispositivi. Così sono ricorsi a questo diverso sistema di comunicazione che utilizza i cercapersone e che sembra siano stati penetrati. Le esplosioni sono state quasi simultanee.

Zeina Khodr di Al Jazeera, in un reportage da Beirut, ha spiegato che sarebbe andato in scena uno " sviluppo importante " nella guerra tra Israele ed Hezbollah. Pare, infatti, che gli strumenti sarebbero stati penetrati e hackerati in un attacco coordinato. " Si tratta di una grave violazione della sicurezza: il dispositivo di comunicazione di Hezbollah è stato compromesso. Abbiamo visto immagini da tutto il Libano di uomini che giacciono sul pavimento feriti e sanguinanti. Abbiamo visto resoconti di ospedali che chiedono sangue ", ha dichiarato il reporter.

Il blitz di Israele

Un funzionario di Hezbollah ha riferito a Reuters che l'esplosione dei cercapersone è stata la " più grande violazione della sicurezza " a cui il gruppo ha dovuto sottoporsi in quasi un anno di guerra con Israele. Khodr ha riferito che a Beirut c'era panico diffuso e che le ambulanze stavano correndo attraverso i sobborghi meridionali della capitale. Reuters ha riferito che i residenti hanno affermato che le esplosioni si stavano verificando anche 30 minuti dopo le esplosioni iniziali.

Non c'è stato alcun commento immediato da parte dell'esercito israeliano. Elijah Magnier, analista militare, ha dichiarato ad Al Jazeera che Hezbollah fa molto affidamento sui cercapersone per impedire a Israele di intercettare le proprie comunicazioni, e ha ipotizzato che i cercapersone siano stati manomessi prima di essere distribuiti ai membri di Hezbollah.

Questo non è un sistema nuovo. È stato utilizzato in passato... quindi in questo caso c'è stato il coinvolgimento di una terza parte... per consentire l'accesso... per attivare da remoto le esplosioni

", ha concluso l'analista.