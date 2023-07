"Ha un telefono pieghevole". Così Kim Jong-Un aggira le sanzioni occidentali

La notizia principale dovrebbe essere il lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico intercontinentale a propellente solido, un Icbm Hwasong-18, in precedenza collaudato in una sola occasione lo scorso aprile. Eppure, dopo che i media nordcoreani hanno diffuso le foto ufficiali del test, i riflettori si sono spostati su un particolare curioso. In un primo piano del leader Kim Jong Un, intento a monitorare le prestazioni del potente missile del suo Paese, si vede un piccolo gadget luccicante sul tavolo di fronte al leader. A detta di vari analisti, si tratterebbe di uno smartphone. Se così fosse, ha scritto la stampa sudcoreana, allora quel dispositivo sarebbe stato contrabbandato segretamente violando le sanzioni Onu che pendono su Pyongyang.

Lo smartphone di Kim

Kim è stato fotografato con quello che sembrerebbe essere uno smartphone pieghevole. Nell’immagine del quotidiano Rodong Sinmun si nota un probabile cellulare argentato di ultima generazione protetto da una custodia in pelle nera. Per gli esperti di Seoul, intenti a monitorare qualsiasi dettaglio capace di fornire informazioni sulla Corea del Nord, potrebbe addirittura trattarsi del Galaxy Z Flip di Samsung. O, in alternativa, di uno dei telefoni cinesi Huawei Pocket S.

Come ha sottolineato il sito Nk News, la notizia dell’utilizzo da parte di Kim di un possibile smartphone cinese o sudcoreano è arrivata dopo che il suo principale aiutante logistico ed ex cantante, Hyon Song Wol, era stato visto maneggiare un dispositivo simile il mese scorso.

Sanzioni economiche

Nel caso in cui il presidente nordcoreano possedesse davvero un telefono del genere, ha sottolineato il giornale sudcoreano Joongang Ilbo, allora l’oggetto misterioso potrebbe essere entrato illegalmente all’interno del Paese. " Se l'oggetto nella foto è un telefono pieghevole, è molto probabile che sia stato contrabbandato segretamente in Corea del Nord attraverso la Cina ", ha ipotizzato la stampa di Seoul.

Ricordiamo che, in base alle sanzioni Onu, la Corea del Nord non può importare o esportare dispositivi elettronici. Pare tuttavia che Kim sia un grande appassionato di gadget di questo tipo, tanto da esser stato fotografato, in passato, anche con prodotti Apple, in particolare tablet iPad e computer portatili MacBook.

Per il World Factbook della Cia statunitense solo il 19% circa della popolazione nordcoreana riuscirebbe (il condizionale è d’obbligo quando si parla di dati del genere) ad avere accesso ai telefoni cellulari, anche se nell’ultimo decennio la situazione tecnologica del Paese è cambiata notevolmente.

I telefoni nordcoreani

A differenza di quanto si possa pensare, nelle mani dei cittadini nordcoreani sono infatti recentemente apparsi nuovi smartphone. La rivelazione di nuovi modelli di brand made in North Korea, come Samthaesong e Manmulsang, fornisce l'ultima prova che l'industria dell'elettronica locale si è rialzata, dopo aver sofferto l’impatto della pandemia.

Due nuovi modelli Samthaesong sono apparsi sulla Korean Central Television. Il Samthaesong 8 è dotato di un caratteristico gruppo di fotocamere posteriori e ricorda da vicino i modelli di diversi marchi cinesi che hanno invaso il mercato in Cina nel 2021 e nel 2022. Il Samthaesong 7 presenta invece uno scanner biometrico posteriore e tre fotocamere e flash in un cluster che ricorda alcuni esemplari cinesi del 2020.

Samthaesong ha iniziato a fare pubblicità in Corea del Nord nel 2019. Le autorità nordcoreane traducono ufficialmente la parola usata per delineare la linea di smartphone per riferirsi alle "tre stelle luminose della rivoluzione" - il leader fondatore Kim Il Sung, sua moglie Kim Jong Suk e il figlio Kim Jong Il - ma la parola significa anche "Cintura di Orione". L’eventuale smartphone posseduto da Kim potrebbe tuttavia appartnere ad un altro brand.