"Ha tradito l'Ucraina". Deputato del partito di Zelensky in vacanza alle Maldive: indagato

Un deputato ucraino del partito di Volodymyr Zelensky, Servitore del popolo, è stato visto in un hotel di lusso alle Maldive. Tanto è bastato al capo di Stato di Kiev per denunciarne il " tradimento ", visto il delicatissimo momento che sta attraversando l'Ucraina, e considerate le richieste di esemplarità e moralità ai leader politici nel bel mezzo della guerra contro la Russia. Le forze dell'ordine ucraine hanno così dichiarato di aver aperto un'indagine sul conto di Yury Aristov, 48 anni, finito nell'occhio del ciclone.

Il deputato di Zelensky alle Maldive

Zelensky, come detto, non ha utilizzato mezzi termini e ha parlato apertamente di " tradimento ". Secondo il sito di informazioni Slidstvo.info, Aristov, 48 anni, è stato avvistato a metà luglio in un albergo a cinque stelle nell'arcipelago dell'oceano Indiano. A seguito di queste rivelazioni della stampa, David Arakhamia, presidente del gruppo presidenziale in parlamento, ha dichiarato di aver chiesto la " sospensione immediata " dell'uomo all'interno del suo gruppo parlamentare. " Ho chiesto tutti i documenti relativi ai viaggi di lavoro e la verifica di tutte le informazioni ", ha spiegato.

Aristov si è recato alle Maldive a metà luglio, nonostante il divieto per i funzionari di viaggiare all'estero per piacere. Il politico sarebbe stato avvistato nel resort a 5 stelle Waldorf Astoria, che si trova su un'isola privata. Per la cronaca, i risultati di ricerca su Google mostrano che il prezzo medio di un soggiorno di una notte presso quel resort è di oltre 2.700 dollari. Il deputato, dal canto suo, avrebbe affermato di essere in " viaggio d'affari ".

Indagini in corso

Il presidente del Parlamento ucraino, Rouslan Stefantchouk, ha rivelato di aver ricevuto una lettera di dimissioni da Aristov, anche vicepresidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, la difesa e l'intelligence, il cui ruolo è eminentemente strategico. Ricordiamo che in Ucraina è necessario un voto parlamentare per rimuovere un deputato eletto dall'incarico.

Dall'inizio della guerra contro la Russia, scoppiata nel febbraio 2022, e in particolare dall'introduzione della legge marziale, le condizioni che regolano i viaggi all'estero di dipendenti pubblici e parlamentari sono state strettamente controllate. Le forze dell'ordine ucraine, intanto, hanno dichiarato di aver aperto un'indagine su Aristov. Nello specifico, l'indagine è stata annunciata dal servizio di sicurezza dell'Ucraina, dall'ufficio investigativo statale e dall'ufficio del procuratore generale.

Le parole di Zelensky

Zelensky è stato chiarissimo, spiegando in un suo discorso che, durante la guerra, i viaggi dei funzionari statali in resort costosi sono considerati un tradimento degli interessi pubblici. " Voglio che tutti i deputati, tutti i funzionari mi ascoltino ora. Dovete lavorare in Ucraina e per gli interessi del popolo ucraino ", ha dichiarato puntando il dito contro " coloro che stanno pensando a come trascorrere più tempo all'estero e sono alla ricerca di viaggi di lavoro "redditizi" in modo che possano essere combinati con affari, con amici o "spiagge ".