"Hanno hackerato Downing Street": l'allarme sulla Cina che scuote Londra

Per diversi anni, telefoni e comunicazioni nel cuore del potere britannico sarebbero stati vulnerabili a un’operazione di spionaggio informatico attribuita alla Cina. A finire nel mirino non sarebbero stati semplici funzionari, ma membri di primo piano dell’apparato governativo di Downing Street, inclusi collaboratori diretti di tre primi ministri: Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. L’intrusione, scoperta solo nel 2024 dalle agenzie di intelligence occidentali, risalirebbe almeno al 2021 e avrebbe consentito agli hacker di accedere a dati sensibili, come messaggi, chiamate e soprattutto metadati strategici. Anche senza intercettare il contenuto delle conversazioni, la possibilità di ricostruire reti di contatti, abitudini e spostamenti di figure chiave del governo rappresenta un rischio enorme per la sicurezza nazionale. Fonti vicine all’intelligence parlano di una violazione “ profonda ”, capace di esporre il funzionamento interno del potere esecutivo britannico a un attore straniero ostile.

Allarme hacker in Uk

A rivelare i dettagli dell’operazione è stato The Telegraph, secondo cui l’attacco informatico faceva parte di una campagna globale di cyber-spionaggio nota come Salt Typhoon, riconducibile a gruppi hacker legati allo Stato cinese. Il quotidiano britannico riferisce che la compromissione sarebbe arrivata “ fino al cuore di Downing Street ”, colpendo i telefoni di consiglieri e alti funzionari durante un arco di tempo che attraversa governi conservatori diversi.

Non è chiaro se i dispositivi personali dei primi ministri siano stati violati, ma le fonti citate parlano di “ numerosi attacchi ” concentrati soprattutto negli anni del governo Sunak. L’operazione non avrebbe riguardato solo il Regno Unito: Stati Uniti, Australia, Canada e Nuova Zelanda - tutti membri dell’alleanza Five Eyes -risultano colpiti dalla stessa rete di intrusione.

Negli Usa, le autorità hanno ammesso che gli hacker cinesi sono riusciti a infiltrarsi nei sistemi di grandi compagnie di telecomunicazioni, ottenendo accesso ai dati di milioni di utenti e persino registrando chiamate “ a piacimento ”. Pechino ha respinto con fermezza le accuse, definendole politicamente motivate e prive di prove, ma l’FBI e altre agenzie occidentali hanno parlato apertamente di una delle più vaste e riuscite operazioni di spionaggio digitale degli ultimi anni.

Cosa succede a Londra

Il caso Downing Street arriva in un momento politicamente teso e si intreccia con un’altra controversia che sta dividendo Londra: il progetto della nuova mega-ambasciata cinese. Il governo ha dato il via libera alla costruzione di un enorme complesso diplomatico in una zona altamente sensibile della capitale, a ridosso di alcune delle infrastrutture di comunicazione più importanti della City. Una decisione che ha scatenato l’allarme di esperti e parlamentari, secondo cui consentire una presenza diplomatica cinese di tali dimensioni in un’area strategica equivale a ignorare i rischi di intelligence.

Le polemiche si sono intensificate mentre il primo ministro Keir Starmer si prepara a una visita ufficiale in Cina per rilanciare i rapporti commerciali e attrarre investimenti, la prima di un capo di governo britannico dal 2018.

I critici accusano l’esecutivo di adottare una linea troppo morbida nei confronti di Pechino, privilegiando il commercio a scapito della sicurezza. In questo contesto, il presunto hackeraggio di Downing Street e la vicenda dell’ambasciata non appaiono episodi separati, ma tasselli di una stessa sfida delicatissima.