Il colpo basso di Harry a Carlo. Ora vuole pure cambiare cognome: quale ha scelto

Una nuova notizia scuote la Famiglia Reale inglese: il Principe Harry starebbe pensando di cambiare il proprio altisonante cognome per assumere quello che aveva la madre da non sposata, vale a dire Spencer. Che sia l'ennesima frecciata lanciata nei confronti del padre Carlo? Tutto fa credere di sì.

Sono noti, del resto, i dissapori interni alla famiglia. Ormai fra le due compagni reali è scontro aperto, e il solco fra William - primogenito e futuro Re, sempre ligio ai suoi doveri - ed Harry - secondogenito e spesso controcorrente rispetto a quanto ci si aspetterebbe da lui - si fa sempre più ampio. Per i commentatori ed esperti della Famiglia Reale non vi è alcun dubbio che Meghan Markle abbia avuto un ruolo in tutto questo.

Quale che sia la verità, sembra che il Duca di Sussex sia intenzionato a laciare il cognome Mountbatten-Windsor in favore del più "comune" Spencer, ossia il cognome della famiglia di sua madre, Diana. Un duro colpo per Carlo III, che assisterebbe a un ulteriore allontamento di suo figlio. A quanto pare Harry sarebbe andato direttamente da suo zio Charles Spencer, fratello di Diana, per esporgli la sua idea. Diventando "Harry Spancer", il Duca pensa forse di distanziarsi una volta per tutte dalla Corona. Ma come fare?

Cambiare cognome - un cognome di tale portata - non è soltanto una questione burocratica. Qualcuno la vede come una vera e propria dichiarazione di guerra. Fonti da Buckingham Palace rivelano che Re Carlo ha saputo delle intenzioni del figlio, e questo lo ha colpito e ferito molto. Dal canto suo, Charles Spencer ha consigliato al nipote di portare pazienza. Non si tratta, infatti, di un passo facile. La scelta, fra l'altro, riguarderà anche i figli: anche il principe Archie e la principessa Lilibet sarebbero degli Spencer.

Già da tempo, in ogni caso, il cognome Mountbatten-Windsor era stato accantonato. Harry e Meghan, infatti, sono soliti farsi chiamare Sussex, dal titolo Duchi di Sussex.

"È il nostro nome condiviso come famiglia, e credo di non aver riconosciuto quanto sarebbe stato significativo per me fino a quando non avessimo avuto figli. Mi piace che questo sia qualcosa che Archie, Lili, Harry e io abbiamo tutti insieme. Significa molto per me"

, aveva spiegato a People.