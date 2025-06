Harry e Meghan, il divorzio in esclusiva su Netflix: accordo da 150 milioni di dollari

Fin dai tempi del loro matrimonio è apparso subito chiaro che Harry e Meghan non avrebbero seguito il rigido protocollo reale, attendendosi alle regole di assoluta riservatezza. La vita della coppia è presto divenuta di dominio pubblico, complice anche il desiderio della Markle di mostrare tanti eventi che la riguardano sui social.

Ha destato comunque un certo sconcerto la notizia in merito alla proposta che Netflix, evidentemente interessata ai Duchi di Sussex, avrebbe fatto a Meghan Markle. In sede di rinnovo di contratto per lo show che va in onda sulla piattaforma sarebbe stata richiesta l'esclusiva in caso di eventuale divorzio. Una clausola a dir poco clamorosa, ma per la quale Netflix sarebbe pronta a offrire ben 153 milioni di dollari. In sostanza, la società statunitense operante nella distribuzione di contenuti in streaming vorrebbe avere l'esclusiva sulle interviste ai due duchi, ed essere la sola a trattare la separazione. Non solo. Come se questo non fosse sufficiente, Netflix chiede anche di essere la sola a mostrare i figli della coppia, nel caso in cui Harry e Meghan decidano di presentarli al mondo. Per qualcuno si tratta di semplici affari. Per altri è qualcosa di assolutamente inconcepibile. Si parla, in sostanza, di "vendere" la propria vita.

"Netflix non sta scherzando questa volta. Sanno che Harry e Meghan hanno bisogno di loro più che del contrario, quindi quanto sia buono questo accordo dipende da quanto lontano sono disposti ad andare avanti quando si tratta di condividere la loro storia. Tutti possono vedere che ci sono crepe che iniziano a mostrare, ed è giusto che Netflix abbia la precedenza su un'intervista se alla fine divorziano" , ha dichiarato una fonte a Radar Online.

Cosa faranno adesso Harry e Meghan? Si attende una loro risposta.

Pare che sia Netflix ad avere il cosiddetto coltello dalla parte del manico, perché lo show della Markle, With love, Meghan, non ha ottenuto il seguito sperato. Il programma, insomma, non genera troppo, motivo per cui la piattaforma vorrebbe aggiungere altro alla proposta offerta al pubblico.