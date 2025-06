Si lamentava di "non essere pagata": le indiscrezioni su Meghan Markle

Ascolta ora 00:00 00:00

Fra la Famiglia reale inglese e di Duchi di Sussex c'è ormai una frattura insanabile, e molti commentatori vedono in Meghan Markle la principale causa della dolorosa divisione. In questi anni sono stati tanti gli episodi citati che hanno messo in cattiva luce la moglie del Principe Harry. In queste ore è arrivato l'ennesimo affondo, un fatto che risale ai tempi del primo Royal tour della coppia.

Era il 2018, tempi non sospetti in cui ancora non si immaginavano gli attriti che sarebbero poi emersi successivamente. Harry e Meghan partirono per il loro primo tour internazionale tra i paesi del Commonwealth come rappresentanti della Corona. In occasione degli Invictus Games 2018, la neo coppia visitò l'Australia, le isole Fiji, il Regno di Tonga e la Nuova Zelanda. Già all'epoca, a quanto pare, si verificarono dei problemi.

Al di là dei sorrisi e degli abiti bellissimi, la Duchessa di Sussex si sarebbe lamentata per non essere stata pagata. Qualcosa di inconcepibile che avrebbe fatto indignare gli altri membri della Royal family. La Famiglia reale è abituata a svolgere ruoli di rappresentanza in giro per il mondo. La stessa Regina Elisabetta II, fin quando ha potuto, ha viaggiato molto, sottoponendosi a tour interminabili. Oneri e onori, si direbbe. La sovrana ha sempre affrontato tutto con la sua proverbiale flemma, senza mai mostrare la fatica. Figli e nipoti hanno seguito il suo esempio.

Tutti tranne Meghan Markle, pare. Secondo certi rumors la donna si sarebbe lamentata di quella maratona diplomatica in Australia. Secondo quanto riferito dall'autrice Tina Brown nel libro The Palace Papers, la Duchessa avrebbe odiato ogni istante del tour di due settimane, trovando inutili gli impegni a cui doveva presenziare. Non solo: avrebbe preteso di essere retribuita. " Non riesco a credere che non mi paghino per questo ", avrebbe dichiarato.

Ovviamente si tratta di

una voce riportata dalla Brown nel suo libro, ma se ciò si rivelasse vero allora troverebbero conferma tutti coloro che fin dall'inizio hanno pensato che la Markle non fosse mai entrata in sintonia con la Famiglia reale.