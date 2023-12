Natale a casa: per Harry e Meghan nessun invito dalla famiglia reale

Si era parlato tanto questi giorni della possibilità di una tregua almeno nel giorno di Natale, ma alla fine Harry e Meghan hanno trascorso la festività nella loro residenza californiana di Montecito in compagnia dei propri figli, ovvero Archie di quattro anni e Lilibet di due, e di alcuni amici: alla fine, quindi, non sarebbe arrivato alcun invito da parte della famiglia reale. Stando a quanti riportato da Us Weekly, i due avrebbero trascorso una giornata serena dedicandosi a "cucinare, giocare e scambiarsi regali" . Comunque, spiega la fonte interna del settimanale statunitense, la coppia dovrà "impegnarsi a non viziare troppo i loro figli" .

Sono ormai tanti anni che Harry e Meghan non trascorrono il giorno del Natale col resto della famiglia reale: per trovare l'ultimo episodio bisogna risalire infatti fino al 2018, quando le celebrazioni si tennero, come accaduto anche quest'anno, nella residenza di Sandringham. Non sarebbero stati comunque loro, secondo il Daily Mail, a rifiutare l'invito da parte di Carlo e Camilla a partecipare ai festeggiamenti nella residenza di campagna sita nella contea di Norfolk. La proposta, a quanto pare, non sarebbe proprio mai arrivata: una chiusura a cui tanti non avevano creduto. Un piccolo spiraglio potrebbe riaprirsi in occasione del capodanno, ma anche in questo caso non c'è nulla di ufficiale. Secondo fonti interne sarebbe infatti più probabile che un invito da parte di Carlo per visitare la Scozia possa arrivare nel nuovo anno, quando William e Kate saranno ben lontani, avendo programmato per quella circostanza di recarsi nella loro residenza di Anmer Hall, nel Norfolk. Si tratta per ora solo di congetture, ma di certo la voce conferma la grande tensione esistente tra i due fratelli e più in generale tra le loro famiglie.

Il 25 dicembre Carlo ha tenuto il suo secondo discorso natalizio da re in carica, incentrandolo sui gettonatissimi temi ambientalisti oltre che sulla piaga delle guerre che stanno affliggendo il mondo. Nel filmato, che era comunque stato registrato in precedenza a Buckingham Palace, il sovrano ha fatto riferimenti alla vita di Gesù, elogiando quanti, sulla base di quel nobile esempio, si spendono per aiutare i meno fortunati, quell'' "esercito altruista" che costituisce "la spina dorsale della società" . "Il mio cuore si riscalda per gli innumerevoli esempi e le modalità più incredibili in cui le persone si prendono cura degli altri, facendo quel passo in più per aiutare semplicemente perché sanno che è la cosa giusta da fare" , ha dichiarato Carlo davanti alle telecamere.

Nella parte del discorso incentrata sulle questioni climatiche, il sovrano ha mostrato le immagini del suo viaggio in Kenia, nello specifico un segmento in cui aiuta a piantare un albero: ai più attenti non è sfuggito l'inserimento di uno spezzone in cui compaiono anche William, Kate e i loro figli, mentre Meghan e Harry sono rimasti anche in questo caso esclusi.