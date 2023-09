"Ho insegnato per quattro anni...": l'ultima gaffe di Biden

Joe Biden ha collezionato un'altra gaffe: ha affermato di aver insegnato all'Università della Pennsylvania (UPenn) ma non ha mai tenuto lezioni. Durante un discorso al Prince Georgès Community College del Maryland, parlando dell'importanza della democrazia e delle minacce che la tengono sotto scacco, ha offerto alla platea un aneddoto della sua vita. Peccato che quel ricordo non fosse mai esistito, visto che Biden è sì stato professore onorario alla UPenn, ma senza aver mai tenuto una lezione presso il famigerato istituto.

"Biden insegnante"

" La nostra democrazia è sotto attacco e dobbiamo lottare per questo. Ho insegnato all'Università della Pennsylvania per quattro anni teoria politica ", ha dichiarato Biden. Il New York Post ha ripreso le parole del presidente statunitense per spiegare il suo errore, forse non voluto e involontario. Già, perché l'attuale inquilino della Casa Bianca è stato professore onorario presso la scuola di Philadelphia da febbraio 2017 ad aprile 2019, tra il suo mandato come vicepresidente e l'inizio della sua campagna per la Casa Bianca. Tuttavia, le sue responsabilità non hanno mai incluso l'insegnamento in classe, la conduzione di ricerche indipendenti e la gestione delle responsabilità amministrative, compiti tipici dei professori.

Secondo il Philadelphia Inquirer, Biden ha collezionato una dozzina di apparizioni pubbliche nel campus ma non ha mai tenuto un corso regolare. Una delle visite, ha ribadito il Daily Pennsylvanian, è coincisa con un evento del novembre 2017 per promuovere il suo libro "Promise Me, Dad". Altre apparizioni del leader democratico includevano domande e risposte con gli amministratori dell'UPenn, una conferenza agli studenti laureati della Wharton Business School ed eventi pubblici con l'ex presidente messicano Felipe Calderon e l'ex vice primo ministro britannico Nick Clegg. Nel periodo in cui ricopriva la suddetta carica onoraria, Biden ha raccolto circa 900.000 dollari di entrate dalla scuola.

Le gaffe del presidente Usa

La gaffe riguardante la mancata "carriera" da professore è soltanto la punta dell'iceberg. Il giorno prima di tenere il discorso al Prince Georgès Community College, la Casa Bianca era stata chiamata in causa per le frequenti inesattezze sui fatti riportate dallo stesso Biden nei suoi interventi. " Il presidente ha mentito dicendo che si trovava a Ground Zero il giorno dopo gli attacchi dell’11 settembre, ha affermato falsamente di aver visto il ponte di Pittsburgh crollare, ha affermato che suo nonno era morto in ospedale pochi giorni prima della sua nascita. Cosa gli sta succedendo al presidente? ", ha tuonato Jeff Mordock, giornalista del Washington Times, chiedendo spiegazioni al portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

Mordock, che non ha ricevuto risposta, aveva messo sul tavolo due opzioni: " Sta semplicemente credendo che cose che non sono accadute siano accadute, o sta semplicemente inventando cose a caso? ".